Un jurado ordena a Johnson & Johnson pagar USD 40 millones por casos de cáncer de ovario

Un jurado de la Corte Superior de Los Ángeles ordenó a Johnson & Johnson pagar 40 millones de dólares a dos mujeres de California que desarrollaron cáncer de ovario tras utilizar durante décadas talco para bebés de la compañía, al determinar que la empresa conocía los riesgos y no advirtió adecuadamente a los consumidores.

El fallo judicial, informado por el diario The Guardian, establece que la multinacional farmacéutica deberá indemnizar con 18 millones de dólares a Monica Kent y con 22 millones de dólares a Deborah Schultz y su esposo, luego de que el jurado considerara probada la responsabilidad de la empresa en los daños a la salud de las demandantes.

Durante el juicio, ambas mujeres relataron que utilizaron el talco de Johnson & Johnson después del baño durante aproximadamente 40 años, como parte de su rutina diaria de higiene personal, sin recibir advertencias claras sobre posibles efectos adversos.

Kent fue diagnosticada con cáncer de ovario en 2014, mientras que Schultz recibió el mismo diagnóstico en 2018. Según el testimonio presentado ante el tribunal, los tratamientos médicos incluyeron cirugías mayores y múltiples ciclos de quimioterapia.

Conocimiento previo y omisión de advertencias

El jurado concluyó que Johnson & Johnson tenía conocimiento desde hacía años sobre los posibles riesgos asociados al uso prolongado de productos a base de talco, pero no informó de manera adecuada a los consumidores.

Los abogados de las demandantes sostuvieron que documentos internos y estudios científicos presentados durante el proceso demostraron que la empresa omitió alertas relevantes, a pesar de la evidencia disponible sobre la relación entre el talco y ciertos tipos de cáncer ginecológico.

La sentencia se suma a una larga lista de decisiones judiciales adversas para la compañía en Estados Unidos, relacionadas con el uso de productos de talco.

Posición de Johnson & Johnson

Tras conocerse el fallo, Johnson & Johnson reiteró su postura de que sus productos son seguros. Anunció que apelará inmediatamente la decisión del tribunal de Los Ángeles.

La empresa ha sostenido de manera consistente que múltiples estudios científicos independientes no demuestran una relación causal concluyente entre el talco cosmético y el cáncer de ovario. Además, ha defendido la seguridad de sus productos a lo largo de los años.

En comunicados previos, la compañía ha afirmado que continuará utilizando todas las vías legales disponibles para revertir decisiones judiciales que considere infundadas.

Miles de demandas pendientes

Actualmente, Johnson & Johnson enfrenta más de 67.000 reclamos similares en tribunales de Estados Unidos. Todas estas personas aseguran haber desarrollado distintos tipos de cáncer tras el uso prolongado de productos de talco.

El vínculo entre el talco cosmético y el cáncer de ovario ha sido objeto de estudio durante décadas. Aunque existe controversia científica, varios tribunales han considerado suficientes determinadas evidencias para establecer responsabilidad civil en casos concretos.

Expertos legales señalan que este tipo de veredictos no solo tiene impacto económico. También presiona a las compañías a revisar etiquetados, advertencias y políticas de información al consumidor.

Por el momento, el fallo no es definitivo, ya que la empresa confirmó que iniciará el proceso de apelación. Mientras, continúan desarrollándose miles de casos similares en distintas jurisdicciones de Estados Unidos.