Un matrimonio sólido puede aumentar la esperanza de vida hasta cinco años, según estudio

Dan Buettner, investigador de National Geographic y autor del proyecto Blue Zones (Zonas Azules), asegura que un matrimonio sólido aumenta la esperanza de vida entre 2 y 5 años, especialmente en hombres, gracias al soporte emocional y la estabilidad familiar.

Sin embargo, aclara que un panorama conflictivo dentro del casamiento tiene el efecto contrario en la vida de las personas.

Un buen matrimonio es la base de la longevidad

Buettner, quien desde 2004 identifica regiones donde la población supera con frecuencia los 100 años (Zonas Azules), señala que la familia es el factor común más potente. “La base de la longevidad es un matrimonio fuerte. La familia es el valor central, y comienza con la elección de un compañero en el que inviertes de por vida”, explicó.

El hombre asegura que los datos recopilados durante dos décadas muestran que las personas casadas en relaciones estables viven 2 a 5 años más que solteros, divorciados o viudos. De hecho, los hombres obtienen el mayor beneficio, aunque las mujeres también registran mejoras.

Buettner advierte que un matrimonio conflictivo o tóxico elimina este efecto protector e incluso puede reducir la esperanza de vida. “Tómate el tiempo necesario para encontrar una buena pareja e invierte en ella para toda la vida”, recomienda el investigador ante este panorama.

Zonas Azules y factores comunes

Como Zonas Azules fueron estudiadas cinco regiones: Okinawa, Cerdeña, Nicoya, Ikaria y Loma Linda. Estas, de acuerdo a la investigación, comparten nueve hábitos denominados Power 9 que son claves en la longevidad de sus habitantes: movimiento natural, propósito de vida, reducción del estrés, regla del 80 % en comidas, dieta mayoritariamente vegetal, consumo moderado de alcohol, pertenencia a comunidades de fe, prioridad familiar y círculos sociales saludables.

Dentro de estos, el compromiso matrimonial y la familia como prioridad aparecen en el top 3 de todos los lugares. Estudios paralelos respaldan estas observaciones.

Un metaanálisis de 2019 publicado en Psychological Bulletin revisó datos de más de 2 millones de personas y encontró que el matrimonio estable reduce en 15 % el riesgo de mortalidad prematura. Otro trabajo de la Universidad de Harvard (2023) mostró que el apoyo conyugal disminuye niveles de cortisol y mejora la respuesta inmunitaria.

En Okinawa, por ejemplo, el 97 % de los centenarios vivió casado la mayor parte de su vida adulta. En Cerdeña, el 92 % mantiene vínculos familiares diarios.

Elige bien para tener un matrimonio feliz

Buettner subraya que no se trata solo de estar casado, sino de cultivar una relación de confianza y respeto mutuo.

Por ello, el experto aconseja invertir tiempo en elegir pareja y mantener la relación mediante comunicación y apoyo emocional continuo.

En su último libro The Blue Zones American Kitchen (2025) incluye capítulos sobre cómo fortalecer vínculos familiares para replicar patrones de longevidad en cualquier país.