Hace 5 meses
Vida
Salud

Un mejor uso de las vacunas podría reducir un 22% el consumo anual de antibióticos

Las vacunas pueden reducir el consumo mundial de antibióticos al prevenir infecciones, así como su resistencia, según la Asociación Española de Vacunología.
3 minutos de lectura
La vacunación infantil salva 4 millones de vidas al año en el mundo.
Redacción ED.

Redacción ED.

El Grupo de Trabajo de Vacunas y Resistencias Antibióticas de la Asociación Española de Vacunología (AEV) subrayó este martes que un mejor uso de las vacunas podría reducir un 22 por ciento el consumo anual de antibióticos, al prevenir enfermedades que requieran del uso de este tipo de medicamentos.

“Además, permiten reducir significativamente el consumo de antibióticos y proteger a las poblaciones más vulnerables”, apuntaron los especialistas de la AEV, quienes insistieron en la necesidad de reforzar los programas de inmunización, y de sensibilizar tanto a profesionales sanitarios como a la población general sobre el papel de las vacunas en la lucha contra las resistencias a los antimicrobianos.

Las vacunas son clave en la prevención

Con motivo del Día Europeo para el Uso Prudente de los Antibióticos, manifestaron que la prevención de infecciones cobra especial relevancia en un momento de preocupación por el aumento global de las resistencias antimicrobianas, una amenaza para la salud pública que ya causa 1,1 millones de muertes anuales.

Los expertos también advirtieron que estas resistencias ya están presentes en una de cada seis infecciones bacterianas diagnosticadas en el laboratorio. “Esto compromete la eficacia de los tratamientos habituales y supone una grave amenaza para la salud pública”, dijeron.

“Solo mediante un enfoque integral que incluya la vacunación es posible contener esta creciente amenaza para la salud global”, expresaron desde la organización.

Impulsan el uso responsable de fármacos

Asimismo, hicieron énfasis en que la prevención de enfermedades y la reducción del uso de antibióticos pasa por tomar otras medidas. Esto, como hacer un uso responsable de estos fármacos, poniendo como ejemplo algunos programas de optimización que han permitido reducir su consumo hasta en un 40 por ciento, lo que ayuda a preservar su efectividad y proteger la salud pública.

Otras intervenciones de control de infección, incluido el lavado de manos, pueden igualmente reducir las resistencias a antibióticos. Así como las infecciones asociadas a la atención hospitalaria hasta en un 70 por ciento.

Importancia de las vacunas

La vacunación infantil salva 4 millones de vidas al año en el mundo, según la OMS. En Ecuador, el esquema completo (BCG, pentavalente, rotavirus, neumococo, polio, DPT y sarampión-rubéola-paperas) reduce en más del 90 % el riesgo de muerte o discapacidad por enfermedades prevenibles.

Desde su introducción, la poliomielitis desapareció del país en 1990. Mientras que el sarampión se erradicó en 2016-2021 y los casos de difteria cayeron de miles a menos de 10 anuales.

En 2025, la cobertura nacional supera el 89 %, pero caídas locales por desinformación han provocado rebrotes de tosferina (más de 120 casos en 2024-2025). Vacunar a tiempo protege al niño y genera inmunidad de rebaño, evitando que enfermedades eliminadas regresen.

Un niño completamente vacunado tiene 14 veces menos probabilidades de hospitalización por infecciones graves.

