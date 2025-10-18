Un niño de cinco años y un adulto murieron durante un atentado registrado en el cantón Ventanas, provincia de Los Ríos.

La violencia volvió a teñir de luto al cantón Ventanas, de la provincia de Los Ríos, la noche del viernes 17 de octubre. Un ataque armado perpetrado por sicarios en el centro de la ciudad no solo cobró la vida de Jefferson Romero Cabero, de 36 años. Sino que también alcanzó fatalmente a un niño de cinco años que se encontraba cerca del lugar con sus padres. La pérdida del pequeño ha dejado una huella imborrable en la comunidad. El trágico suceso, que además dejó dos personas heridas, desató el pánico entre los moradores. Esto provocó un intenso operativo policial.

El ataque ocurrió pasadas las 22h00 en la intersección de las calles 28 de Mayo y Sucre. Según testigos, dos sujetos vestidos de negro a bordo de una motocicleta marca Pulsar llegaron al sitio. Abrieron fuego directamente contra Romero Cabero, conocido con el alias de «Naranjilla». En medio de la ráfaga de disparos, una bala perdida impactó en la cabeza del niño de cinco años. A pesar de los esfuerzos por salvarlo, falleció posteriormente, un triste desenlace para el infante.

Hubo una operación policial tras la muerte del niño de cinco años

La muerte del niño de cinco años, una víctima inocente atrapada en medio de la violencia criminal, ha causado una profunda conmoción en la comunidad de Ventanas. El menor se encontraba con sus padres en el momento del ataque. Su trágico final subraya la crudeza de la inseguridad que afecta a la provincia de Los Ríos. Junto a él y a Romero Cabero, otras dos personas resultaron heridas durante el tiroteo.

Tras el ataque, la Policía Nacional desplegó un amplio operativo por varios sectores de la ciudad, incluyendo Las Tecas, Bellavista y Las Palmeras. Fue en un intento por localizar y capturar a los responsables. Habitantes de Ventanas relataron momentos de tensión durante la persecución. Indicaron que hombres a bordo de una moto dispararon contra los uniformados para evitar ser detenidos. «Andaban armados y disparaban como locos», señalaron testigos, quienes buscaron refugio en sus viviendas. Este evento muestra el peligro constante, incluso para un niño de tan solo cinco años.

Dolor familiar e investigación en curso

Familiares de Jefferson Romero Cabero manifestaron que él se dedicaba a la construcción y era padre de dos hijos. Aseguraron desconocer los motivos detrás de su asesinato. Las autoridades han iniciado las investigaciones correspondientes para esclarecer las circunstancias del ataque. Quieren identificar a los autores materiales e intelectuales. También desean determinar las causas que motivaron el crimen contra alias «Naranjilla». Asimismo, buscan entender la trágica muerte del niño de cinco años. La violencia armada sigue siendo una preocupación latente en la provincia.