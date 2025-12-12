Consternación por dos niños que murieron ahogados en reservorio de agua en Chimborazo

Un niño de cinco años y una niña de seis se ahogaron tras caer a un reservorio de agua en la comunidad Pull Chico, del cantón Guamote, en la provincia de Chimborazo. Los menores, que eran familiares, perdieron la vida en circunstancias que aún se investigan, lo que ha generado consternación en la localidad. Equipos de rescate acudieron al sitio, pero solo pudieron recuperar los cuerpos.

Los cadáveres de ambos niños los trasladaron a la morgue de Riobamba para las respectivas autopsias programadas para este viernes 12 de diciembre. El incidente ocurrió en un reservorio utilizado para almacenamiento de agua, común en zonas rurales andinas como Chimborazo. Allí estos depósitos sirven para riego agrícola y abastecimiento comunitario.

Dolor por la muerte de los dos niños en Guamote

Según reportes iniciales, los niños cayeron accidentalmente al cuerpo de agua, y pese a los esfuerzos de los rescatistas, no fue posible salvar sus vidas. Las autoridades locales han iniciado una investigación para determinar las causas exactas del hecho. Se presumen posibles fallos en las medidas de seguridad alrededor del reservorio. La comunidad de Pull Chico, ubicada en el cantón Guamote se ha mostrado consternada por ambas pérdidas.

Guamote, uno de los diez cantones de Chimborazo, es conocido por su economía basada en la agricultura y el turismo natural. Sin embargo, enfrenta desafíos relacionados con la infraestructura en zonas remotas. Este caso no es aislado en Ecuador, donde los ahogamientos representan un riesgo significativo para los menores. De acuerdo con datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), el ahogamiento es la cuarta causa de muerte más frecuente entre niños de 1 a 4 años.

Causas de muertes de niños y adolescentes

En el país, estadísticas del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) indican que hasta el 2022 se registraron más de 1.000 muertes en niños y adolescentes. Como causas principales, incluyendo ahogamientos. UNICEF Ecuador reporta que seis de cada diez muertes en la primera infancia se deben a accidentes como obstrucción respiratoria, ahogamientos y caídas.

Incidentes similares han ocurrido recientemente en otras provincias. Por ejemplo, en agosto de 2025, tres niños murieron ahogados en un reservorio en Azogues, Cañar. En octubre del mismo año, un menor de seis años falleció en un tanque reservorio de una unidad educativa en Ambato, Tungurahua. Otro caso involucró a un niño de cuatro años en Sígsig, Azuay, en noviembre.