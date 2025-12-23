COMUNIDAD POR USD 1
Niño de ocho años murió en ataque armado contra un vehículo familiar en la Vía a la Costa, en Guayaquil

Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre personas detenidas en relación con este crimen ni han revelado detalles sobre los responsables del ataque.
Un niño, de ocho años de edad, murió tras un ataque armado registrado en el kilómetro 22 de la Vía a la Costa, en Guayaquil, provincia del Guayas.
Agentes policiales llegaron al lugar de los hechos para iniciar con los respectivas investigaciones.
