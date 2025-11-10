Un padre y su hijo fueron atacados a balazos en el exterior de una vivienda de Babahoyo, provincia de Los Ríos

La tranquilidad de las primeras horas de este domingo 9 de noviembre se vio abruptamente interrumpida por un nuevo hecho violento que causó profunda conmoción entre los habitantes del cantón Babahoyo, en la provincia de Los Ríos. En este lamentable suceso, un padre y su hijo se convirtieron en el blanco de sujetos armados que los atacaron sin piedad en el exterior de un inmueble.

De acuerdo a las versiones proporcionadas por personas que evidenciaron el atentado, los atacantes llegaron de manera sorpresiva hasta las inmediaciones de la vivienda donde se encontraban las víctimas, ubicada específicamente en las calles Ricaurte, entre las avenidas Custodio Sánchez y Vargas Machuca. En el sitio, sin darles tiempo a nada, los criminales arremetieron a balazos contra ambos, padre e hijo, desatando el pánico en el sector.

Consecuencias fatales y heridos

Producto de la ráfaga de disparos, el progenitor perdió la vida casi de manera instantánea en el mismo lugar del ataque, según relataron algunos testigos presenciales de Babahoyo. Por su parte, el hijo resultó con varias heridas de consideración causadas por los proyectiles de arma de fuego. Ante la gravedad de su estado, fue trasladado de urgencia hasta una casa de salud de la localidad, donde los médicos trabajan para salvarle la vida.

Investigación y ola de violencia

Tras el suceso, agentes de la Policía Nacional llegaron rápidamente al sitio del atentado en Babahoyo para acordonar la escena. Los uniformados recopilaron indicios e información clave que permita establecer una línea investigativa sólida en torno a este caso y dar con los responsables de este hecho de sangre, quienes, según vecinos, huyeron inmediatamente después de perpetrar el crimen.

Este suceso se suma a otras novedades rojas registradas en la provincia de Los Ríos durante el fin de semana. Apenas la noche del sábado 8 de noviembre, otra persona fue asesinada al interior de un chifa en el cantón Vinces, cuando sujetos ingresaron y le dispararon. Estos crímenes mantienen en zozobra a la ciudadanía, preocupada por una ola criminal que no da tregua a los riosenses.