Buque petrolero vinculado a Rusia fue atacado por un dron en el Mar Negro, cerca de Turquía

Un petrolero con bandera de Palau y vinculado a intereses rusos resultó atacado por un dron en el Mar Negro. El hecho ocurrió frente a las costas de Turquía. El buque, identificado como Elbus, no registró víctimas mortales entre su tripulación, según informaciones de agencias internacionales. Este evento ocurrió después de que Estados Unidos, con apoyo del Reino Unido, interceptó otro petrolero de bandera rusa. Aquello ocurrió en el norte del Atlántico.

Todas estas situaciones se han dado en el marco de sanciones contra el comercio de crudo ruso derivadas del conflicto en Ucrania. El ataque al Elbus se produjo a unas 30 millas náuticas de las costas turcas, en aguas del Mar Negro. Se trata de una zona de alta tensión geopolítica desde el inicio de la invasión rusa a Ucrania en febrero de 2022. Medios turcos indicaron que el dron impactó el navío, que forma parte de la llamada “flota en la sombra”.

Buque de Rusia atracado en el Mar Negro

Dicha flora es utilizada por Rusia para transportar petróleo y evadir restricciones internacionales. Aunque no se ha confirmado oficialmente la autoría, reportes preliminares atribuyen el incidente a drones navales posiblemente operados por fuerzas ucranianas. El ataque se habría dado en retaliación por acciones rusas en el conflicto entre ambos países. La interceptación previa involucró a un petrolero ruso en el Atlántico Norte.

Allí, buques de la Marina estadounidense y británica detuvieron el navío sospechoso de violar el tope de precios impuesto por el G7 al crudo ruso. El precio está establecido en 60 dólares por barril desde diciembre de 2022. Esta medida busca limitar los ingresos de Moscú para financiar su campaña militar en Ucrania, mientras que la flota sombra, compuesta por buques con banderas de países como Palau, Liberia o Panamá, ha proliferado para sortear las sanciones.

Buscan afectar rutas de exportación de petróleo ruso

El Mar Negro ha sido escenario de múltiples incidentes similares desde el estallido de la guerra. En agosto de 2023, drones ucranianos atacaron puertos rusos en Novorossiysk, y en diciembre de 2025. Otro petrolero ruso, el Qendil, resultó dañado y encalló cerca de la isla turca de Bozcaada tras un impacto similar. Estos ataques buscan afectar las rutas de exportación de petróleo ruso, que representan una fuente crítica de divisas para el gobierno de Vladimir Putin.

Según datos de la Agencia Internacional de Energía, Rusia exportó alrededor de 7.5 millones de barriles diarios en 2025, gran parte a través de rutas marítimas alternativas. Turquía, como nación ribereña del Mar Negro y firmante de la Convención de Montreux de 1936, ha mantenido una posición neutral en el conflicto. Aquello ha facilitado el tránsito de buques civiles pero restringiendo el de militares. El incidente del Elbus no afectó al tráfico marítimo general.