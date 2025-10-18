Un supuesto criminal fue quemado tras su presunta participación en el muerte de un comerciante en Santa Ana, Manabí

La violencia escaló a niveles alarmantes en el cantón Santa Ana, Manabí, tras un intento de asalto que derivó en el asesinato de un ciudadano y el posterior linchamiento de un supuesto criminal por parte de la comunidad enfurecida. El incidente, ocurrido la tarde del viernes en el sector de Chicompe, ha encendido las alarmas sobre la seguridad y la justicia por mano propia en la zona.

A la víctima del asalto la identificaron como Manuel Enrique Barberán Chonillo, de 35 años. Según versiones de moradores, a Barberán Chonillo lo atacaron a balazos cuando intentó resistirse al robo de sus pertenencias por parte de dos sujetos que se movilizaban en motocicleta. Su cuerpo fue retirado del centro forense de Portoviejo este sábado para los trámites correspondientes.

Indignación comunitaria desata linchamiento de un supuesto criminal

Tras el asesinato de Barberán Chonillo, la indignación se apoderó de los habitantes de Chicompe, quienes iniciaron una persecución contra los atacantes. En medio del caos, una multitud de personas enfurecidas logró capturar a uno de los sospechosos. La furia colectiva derivó en un acto de justicia por mano propia: al supuesto criminal lo golpearon brutalmente y, posteriormente, lo incineraron junto a la motocicleta en la que viajaba.

Al hombre quemado no lo han identificado oficialmente las autoridades, aunque versiones extraoficiales indican que podría ser oriundo del cantón Balzar, en la provincia del Guayas. Su cómplice logró escapar de la escena antes de que lo alcanzara la multitud. Imágenes y videos del linchamiento comenzaron a circular rápidamente en redes sociales y grupos de mensajería, mostrando la crudeza del suceso y la presencia policial que no pudo contener la violencia comunitaria.

Precedentes de justicia por mano propia y llamado a la calma

Este violento episodio no es un hecho aislado en Santa Ana. Según reportes locales, hace aproximadamente un mes, a otros dos individuos los quemaron en el centro del cantón tras intentar asesinar a un hombre. La repetición de estos actos de linchamiento evidencia un grave problema de inseguridad y una pérdida de confianza en las instituciones de justicia.

Ante la gravedad de los hechos, las autoridades han emitido un enérgico llamado a la calma, exhortando a la ciudadanía a no tomar la justicia por mano propia y a permitir que las instituciones realicen su trabajo. La Policía Nacional y la Fiscalía General del Estado han iniciado investigaciones paralelas para esclarecer tanto el asesinato de Manuel Barberán Chonillo como el linchamiento del supuesto criminal. Se busca identificar a los responsables de ambos crímenes y determinar las circunstancias exactas que rodearon esta trágica jornada.