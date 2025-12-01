Vuelco de un tanquero con combustible dejó un fallecido y un incendio en medio de la carretera

Un tanquero con combustible se volcó e incendió la mañana de este lunes 1 de diciembre de 2025, en el kilómetro 37 de la vía Las Mercedes-Los Bancos. El hecho ocurrió cerca al puente de Mulaute, en el límite provincial entre Santo Domingo de los Tsáchilas y Pichincha. El hecho causó la muerte de una persona y un incendio que afectó la arteria vial. Se presume que el fallecido fue el conductor del pesado automotor.

El ECU-911 reportó el incidente antes de las 08h00, tras una llamada de alerta. Inmediatamente se coordinó la respuesta para contener el fuego, que se originó por el derrame de combustible y la caída de un poste de energía eléctrica. Hasta el mediodía la vía permanecía cerrada al tráfico vehicular para labores de limpieza y seguridad. El accidente ocurrió en una ruta alterna que conecta Quito con la costa ecuatoriana.

Tanquero con combustible se incendió en su totalidad

Según el ECU 911, el tanquero, que transportaba combustible, se salió de la vía y volcó, provocando la explosión que generó una línea de fuego a lo largo de la carretera. Esto obligó a la intervención de cuerpos de bomberos de Los Bancos, Santo Domingo, Nanegalito y Pedro Vicente Maldonado. En el operativo participó también personal de la Policía Nacional y vehículos de logística en control de riesgos ambientales por el derrame.

Cerca de las 13h00, las autoridades confirmaron que el incendio vehicular estaba controlado, aunque se reportó el fallecimiento de una persona en el lugar. El cuerpo, sin identificar lo trasladaron al centro forense de Santo Domingo. Se presume que se trataba del conductor del tanquero que transportaba 10 mil galones de combustible hacia San Miguel de Los Bancos.

Otros accidentes en esta misma carretera

No se mencionaron heridos en los partes iniciales, pero se activaron protocolos para evaluar impactos en la infraestructura eléctrica afectada. El cierre de la vía se extendió para remover el vehículo siniestrado y el poste caído, con desvíos recomendados por rutas alternas como Las Mercedes y Valle Hermoso hacia Santo Domingo. Este suceso resalta la vulnerabilidad de la vía Calacalí-La Independencia.

En abril de 2024, un deslizamiento de tierra bloqueó el kilómetro 70, afectando un bus interprovincial. En agosto de 2025, un bus de pasajeros se volcó en el kilómetro 112, dejando un fallecido y varios heridos. Además, en 2016 y 2017, se reportaron volcamientos de volquetas y jeeps en tramos cercanos, así como cierres por hundimientos causados por lluvias intensas.