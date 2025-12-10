COMUNIDAD POR USD 1
Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 5 meses
Quito
Sociedad

Mujeres, víctimas de violencia de género, obtuvieron sus licencias profesionales

Las mujeres del programa “el espíritu de las Mujeres que mueven a Quito” son un ejemplo de esfuerzo, perseverancia y superación.
Un total de 41 mujeres, todas víctimas o sobrevivientes de violencia de género, obtuvieron sus licencias profesionales de conducir tipo D.
41 mujeres se capacitaron durante meses para obtener sus licencias Tipo D. (Foto Quito Informa)
Un total de 41 mujeres, todas víctimas o sobrevivientes de violencia de género, obtuvieron sus licencias profesionales de conducir tipo D.
41 mujeres se capacitaron durante meses para obtener sus licencias Tipo D. (Foto Quito Informa)

