COMUNIDAD POR USD 1
VIVO

Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 6 meses
Ecuador
Justicia

Condenan a 29 años de prisión a un hombre que abusó sexualmente y luego asesinó a su expareja

En la víspera de Nochebuena de 2023, César Narciso P. R. asesinó a su expareja y huyó a Perú, donde permaneció prófugo.
Escuchar noticia

•‎

3'

•‎

Escuchar noticia
3 minutos de lectura
Un tribunal penal de Guayaquil condenó a César Narciso P. R. a 29 años y cuatro meses de prisión por los delitos de violencia sexual y aseinato contra su expareja.
El principal sospechoso fue recapturado en Perú, tras escapar de la justicia ecuatoriana.
Un tribunal penal de Guayaquil condenó a César Narciso P. R. a 29 años y cuatro meses de prisión por los delitos de violencia sexual y aseinato contra su expareja.
El principal sospechoso fue recapturado en Perú, tras escapar de la justicia ecuatoriana.

El Diario

Redacción ED.

El Diario

Redacción ED.

sebastianpencas@gmail.com

Un tribunal penal de Guayaquil condenó a César Narciso P. R. a 29 años y cuatro meses de prisión por los delitos de violencia sexual contra su expareja. Los hechos, según las autoridades de justicia, se registraron en septiembre de 2023. La Fiscalía General del Estado informó que el sentenciado agredió físicamente a la víctima. También la retuvo encerrada durante dos días en su domicilio del noreste de Guayaquil y la violó repetidamente.

Los hechos ocurrieron el 21 de septiembre de 2023, cuando el agresor sorprendió a la mujer en su vivienda, ubicada en el cerro San Eduardo, la golpeó y la obligó a ingresar al interior. Tras mantenerla retenida, la víctima logró escapar y fue auxiliada por vecinos, quienes alertaron a la Policía Nacional. El sujeto resultó  detenido inicialmente, pero durante la audiencia de formulación de cargos, un juez dispuso medidas sustitutivas.

La expareja denunció, pero no sirvió de nada

Tres meses después, en la víspera de Nochebuena de 2023, César Narciso P. R. asesinó a su expareja y huyó a Perú, donde permaneció prófugo. La Fiscalía solicitó la difusión roja de Interpol, lo que facilitó su localización, captura y extradición a Ecuador en agosto de 2025. Esto permitió reanudar el proceso por violencia sexual y violación, así como iniciar una investigación separada por el feminicidio.

Durante el juicio, la Fiscalía presentó pruebas como testimonios de la víctima (antes de su asesinato), peritajes médicos que confirmaron las agresiones y violaciones, y registros de la retención. El tribunal acogió unánimemente la tesis fiscal y, además de la pena privativa de libertad, impuso una multa de 501.020. También dispuso una reparación integral de 5 mil dólares a favor de la familia de la víctima.

Tres de cada diez mujeres experimentado violencia sexual

Este caso resalta las consecuencias de medidas cautelares insuficientes en delitos de violencia de género. En Ecuador, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), seis de cada diez mujeres han sufrido algún tipo de violencia a lo largo de su vida. Por otra parte, tres de cada diez mujeres han experimentado violencia sexual. La violencia psicológica es la más prevalente, afectando a más del 50% de las mujeres en todas las provincias.

La sentencia se enmarca en el Código Orgánico Integral Penal (COIP), que tipifica la violación con penas agravadas cuando implica violencia o retención. Organizaciones como la Fundación Aldea monitorean feminicidios en el país, registrando cientos de casos anuales, muchos vinculados a parejas o exparejas. La extradición desde Perú subraya la cooperación internacional en delitos de género

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Condenan a 29 años de prisión a un hombre que abusó sexualmente y luego asesinó a su expareja

River Plate lidera la asistencia mundial de espectadores en 2025

Fernando Martín, técnico del filial femenino del Valencia, murió junto a tres de sus hijos

Jorge Glas recibe oposición del MSP a su traslado hospitalario durante diligencia judicial en Santa Elena

Avioneta publicitaria se estrelló en el mar de Copacabana y causó la muerte del piloto

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Condenan a 29 años de prisión a un hombre que abusó sexualmente y luego asesinó a su expareja

River Plate lidera la asistencia mundial de espectadores en 2025

Fernando Martín, técnico del filial femenino del Valencia, murió junto a tres de sus hijos

Jorge Glas recibe oposición del MSP a su traslado hospitalario durante diligencia judicial en Santa Elena

Avioneta publicitaria se estrelló en el mar de Copacabana y causó la muerte del piloto

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY

Noticias en la web

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

River Plate lidera la asistencia mundial de espectadores en 2025

Fernando Martín, técnico del filial femenino del Valencia, murió junto a tres de sus hijos

Jorge Glas recibe oposición del MSP a su traslado hospitalario durante diligencia judicial en Santa Elena

Avioneta publicitaria se estrelló en el mar de Copacabana y causó la muerte del piloto

Todo sobre el feriado de enero en Ecuador: días libres y reglas laborales

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

> Historia

> Código de Ética

> Políticas de Privacidad

> Términos y condiciones

> Derecho a Réplica

> Contáctenos

Teléfono: +593 52 933 777

redacc@lamarea.ec

> Contactos de Publicidad

> Mediakit

SOLICITAR RECTIFICACIÓN

Miembros de: AEDEP | SIP | CCREA | AER

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio,

de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio, de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

ANUNCIA AQUÍ
COMUNIDAD

1$us/mes

No te pierdas nada OFERTA RELÁMPAGO