Un tribunal rechaza la petición del Gobierno francés de bloquear la web de Shein

El Tribunal Judicial de París rechazó este viernes la solicitud del Estado francés de suspender durante tres meses la actividad de la plataforma de comercio electrónico de la compañía Shein, a raíz del escándalo suscitado a principios de noviembre por la venta de productos como muñecas sexuales de apariencia infantil, armas y medicamentos prohibidos.

Si bien reconoció un grave perjuicio al orden público, el tribunal parisino considera “desproporcionada” la medida solicitada por el Gobierno.

Descartan bloqueo de Shein por “injustificado”

El tribunal indicó que el bloque constituiría una violación “injustificada” de la libre empresa, ya que las ventas de los polémicos productos fueron puntuales y la empresa de origen chino, pero con sede en Singapur, retiró rápidamente los artículos en cuestión.

No obstante, impuso a la empresa la implementación de medidas de verificación de edad más allá de una simple declaración antes del restablecimiento de productos sexuales.

“Acogemos con satisfacción esta decisión. Seguimos comprometidos con la mejora continua de nuestros procesos de control, en estrecha colaboración con las autoridades francesas, con el objetivo de establecer algunos de los estándares más exigentes de la industria, y hemos intensificado estos esfuerzos”, respondió el grupo asiático tras el fallo del tribunal.

“Nuestra prioridad sigue siendo proteger a los consumidores franceses y garantizar el cumplimiento de las leyes y normativas locales”, añadió.

Ministro insistirá en el bloqueo de la web

Previo al fallo, el ministro de Comercio francés, Serge Papin, dijo que la lucha continuaría en caso de que la petición del Gobierno fuera rechazada.

El pasado 5 de noviembre, el Gobierno francés inició un procedimiento para suspender la plataforma de comercio electrónico de Shein “durante el tiempo necesario”. Esto con el objetivo de que la empresa demostrase que todo su contenido cumple la legislación del país galo.

El anuncio de la apertura del procedimiento coincidió con la inauguración en París de primera tienda física de Shein, ubicada en la sexta planta de los grandes almacenes BHV y en medio de una gran expectación.

Asimismo, a finales de noviembre, la Comisión Europea anunció que había pedido explicaciones a Shein por la venta online de productos ilegales en la Unión Europea, como las muñecas sexuales denunciadas en Francia o armas, al tiempo que informó de estaba investigando si la plataforma supone un “riesgo sistémico” para los consumidores europeos.

Sobre Shein

Shein es un gigante del comercio electrónico de origen chino, fundado en 2008 por Chris Xu. Originalmente enfocado en vestidos de novia como “SheInside”, evolucionó hacia el modelo de ultra-fast fashion, convirtiéndose en la aplicación de compras más descargada del mundo. Su éxito radica en un sistema de producción bajo demanda que utiliza inteligencia artificial para identificar tendencias en tiempo real. Así como para lanzar miles de productos diarios a precios sumamente bajos.

Aunque domina el mercado de la Generación Z, la empresa enfrenta severas críticas globales por su impacto ambiental. Además de denuncias sobre condiciones laborales precarias en sus fábricas.