Avioneta publicitaria se estrelló en el mar de Copacabana y causó la muerte del piloto

Una avioneta ultraligera dedicada a publicidad aérea se estrelló en el mar frente a la playa de Copacabana este sábado 27 de diciembre de 2025. El piloto, único ocupante confirmado, falleció en el incidente, según informaron las autoridades locales. El accidente ocurrió en la zona sur de la ciudad, cerca del Puesto 4 y la calle Santa Clara. Todo se dio ante la mirada de cientos de bañistas y turistas que disfrutaban de la icónica playa.

Las causas del siniestro permanecen bajo investigación, y hasta la tarde de este sábado, no se habían reportado otros tripulantes ni heridos en tierra. El Cuerpo de Bomberos de Río de Janeiro y equipos de rescate marítimo respondieron de inmediato al reporte del impacto. El cuerpo del piloto lo recuperaron tras aproximadamente tres horas de búsqueda en aguas cercanas a la orilla.

Avioneta no tendría los permisos para operar

La aeronave se sumergió rápidamente después de caer de frente al mar. Fuentes oficiales, citadas por medios locales como Infobae y TN, confirmaron que la avioneta no contaba con licencia para realizar vuelos publicitarios. Aquella situación podría formar parte de las indagaciones. No se han divulgado detalles sobre la identidad del piloto ni la empresa responsable del vuelo. Esos datos están pendientes de verificación por parte de la Agencia Nacional de Aviación Civil (ANAC) de Brasil.

Testigos presenciales describieron el momento como impactante. Numerosos bañistas grabaron el suceso con sus teléfonos, y videos circulando en redes sociales muestran la avioneta descendiendo abruptamente antes de golpear el agua. Operadores turísticos en la zona indicaron que el ultraligero arrastraba una pancarta publicitaria. Esa es una práctica común en playas brasileñas durante la temporada alta de verano austral.

Policía Militar de Río colabora en la investigación

Copacabana, una de las playas más visitadas del mundo con millones de turistas anuales, ha sido escenario de vuelos publicitarios frecuentes. Las autoridades municipales activaron protocolos de emergencia, incluyendo el cierre temporal de un sector de la playa para facilitar las operaciones de rescate. La Policía Militar de Río de Janeiro colabora en la investigación, enfocada en posibles fallas mecánicas.

Hasta el momento, no se han emitido alertas sobre riesgos para el público, y la playa reabrió parcialmente horas después del accidente. Brasil registra alrededor de 100 accidentes aéreos menores al año, según datos de la ANAC, con ultraligeros involucrados en un porcentaje significativo. Este tipo de aeronaves las usan en actividades recreativas y comerciales.

Vuelos publicitarios deben cumplir con altitudes mínimas

Copacabana, emblemática por su extensión de cuatro kilómetros y eventos como el Réveillon, atrae a más de dos millones de visitantes en diciembre. Aquello resalta la importancia de regulaciones estrictas en aviación costera. Expertos en seguridad aérea destacan que vuelos publicitarios deben cumplir con altitudes mínimas y revisiones técnicas para evitar tragedias similares.

La investigación continúa, y se esperan actualizaciones oficiales en las próximas horas. Este incidente subraya los riesgos asociados a la aviación ligera en zonas urbanas densamente pobladas como Río de Janeiro, donde la proximidad al mar y al tráfico turístico demanda protocolos rigurosos.