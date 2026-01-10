Intensa nevada por ciclón Francis genera atasco masivo en carretera clave de la capital rusa

eUna intensa nevada causada por el ciclón Francis ha provocado un gigantesco atasco de varios kilómetros en la principal carretera de circunvalación de Moscú. Este hecho dejó el tráfico prácticamente paralizado desde el viernes 9 de enero en el sector noroeste de la ciudad. El fenómeno meteorológico ha traído la nevada más intensa registrada en la capital rusa en los últimos 56 años.

Esta nevada complicó especialmente la circulación de vehículos pesados como camiones y taxis. Numerosos conductores permanecieron atrapados durante horas sin poder avanzar, según reportes difundidos en redes sociales y medios locales. Las autoridades meteorológicas, incluido el centro Fobos, confirmaron que el viernes se acumularon alrededor de 22 milímetros de nieve en pocas horas.

Nevada ha generado múltiples problemas

Esa medida equivale al 42 % de la norma mensual de enero. Expertos como Yevgueni Tishkovets destacaron que se trata de la mayor nevada diaria en 56 años, con acumulaciones que en algunos puntos alcanzaron o superaron los 40-45 cm. Sin embargo el pronósticos indicaba que habría hasta 65 cm en la región. En respuesta, el gobierno municipal movilizó a miles de trabajadores y maquinaria especializada para limpiar calle. También limpiaron aceras, paradas de transporte público y accesos a estaciones de metro.

Videos que circulan en redes sociales muestran el momento en que grandes vehículos despejaban la nieve acumulada en las vías, aunque en varios casos la propia maquinaria quedó atrapada por la intensidad del temporal. El ciclón Francis también ha generado afectaciones adicionales en la movilidad de la capital: retrasos y cancelaciones de más de 180 vuelos en los aeropuertos de Moscú desde la noche del jueves.

Más impacto en la región durante las próximas horas

La nevada ha generado complicaciones en el tránsito general de la ciudad y su área metropolitana. Las autoridades mantienen un régimen de trabajo intensificado para mitigar los efectos del fenómeno, mientras los pronósticos indican que las condiciones extremas continuarán impactando la región durante las próximas horas.

El Centro Hidrometeorológico de Rusia emitió alertas naranja por las condiciones adversas, que podrían extenderse hasta la medianoche del 10 de enero. Este evento se enmarca en un invierno particularmente activo en Europa del Este, donde varios países han registrado nevadas y tormentas de magnitud inusual en los primeros días de 2026.