Una mujer es detenida por el presunto asesinato de sus gemelos recién nacidos en España

Una joven italiana de 25 años fue detenida tras el hallazgo de los cuerpos de dos gemelos recién nacidos que habría asfixiado y ocultado en el armario de su habitación, según informó la Fiscalía de Reggio Calabria. El descubrimiento fue realizado por la madre de la sospechosa, quien alertó a la policía tras percibir un fuerte olor en la vivienda. La mujer se encuentra bajo arresto domiciliario mientras la investigación continúa.

El hallazgo y las primeras pruebas

El caso salió a la luz cuando la madre de la joven descubrió los cadáveres envueltos en una manta dentro de un armario, en la vivienda familiar ubicada en Pellaro, al sur de Reggio Calabria.

De inmediato, la mujer alertó a la Policía italiana, que inició una investigación. La autopsia practicada a los cuerpos reveló que los bebés nacieron vivos y fallecieron por asfixia. Esto coincide con la hipótesis del infanticidio inmediato tras el parto.

Pruebas biológicas obtenidas en el Policlínico de Messina, donde hospitalizaron a la joven por una hemorragia poco después del suceso, confirmaron que los gemelos eran hijos biológicos de la acusada, quien en ese momento negó haber estado embarazada y se opuso a un examen ginecológico.

Antecedentes: otro embarazo antes de los gemelos

Durante el análisis del teléfono móvil de la joven, los investigadores descubrieron mensajes intercambiados con su pareja sentimental que sugieren la existencia de un caso similar ocurrido en 2022.

Los textos revelan que la pareja había enfrentado discrepancias sobre continuar o no con un embarazo anterior. Según la hipótesis policial, la mujer también habría dado a luz en secreto en aquella ocasión, y el bebé murió en circunstancias que no fueron investigadas a fondo en su momento.

La Fiscalía considera este hallazgo clave y no descarta la implicación del novio, quien podría haber tenido conocimiento o participación en ambos hechos.

El entorno familiar y los hechos confirmados

Los investigadores describen el entorno familiar como aparentemente normal, sin conflictos evidentes que pudieran anticipar un desenlace de estas características. Según la Policía, la joven vivía con sus padres, quienes no tenían conocimiento del embarazo.

Las grabaciones de videovigilancia de la zona donde reside la familia confirman que entre las 19h00 y las 20h30, la mujer estuvo sola en casa, lo que coincide con la hora estimada del parto. Este dato ha permitido descartar la participación directa de terceros durante el nacimiento.

La situación judicial actual

La joven se encuentra en arresto domiciliario con pulsera electrónica, acusada formalmente de doble homicidio y ocultación de cadáveres. La Fiscalía de Reggio Calabria continúa recabando pruebas para esclarecer los motivos y determinar si hay más implicados o si existen otros casos no denunciados.

La detenida, hasta el momento, guarda silencio ante las autoridades. Los investigadores intentan reconstruir los hechos y establecer si padecía algún trastorno psicológico, aunque por ahora no hay informes clínicos que lo confirmen.

Un caso que conmociona a Italia

Este suceso ha provocado consternación en Italia, donde medios locales y nacionales han cubierto ampliamente la noticia. Diversas organizaciones han pedido que se intensifique la detección de embarazos ocultos y casos de violencia perinatal, así como una mejora en los servicios de atención a la salud mental de mujeres jóvenes.

Las autoridades italianas subrayan la necesidad de abordar este tipo de tragedias desde un enfoque preventivo y sanitario.