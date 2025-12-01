Una mujer murió ahogada mientras disfrutaba en la playa de Jaramijó, provincia de Manabí.

El incidente se registró aproximadamente a las 17h00 de este domingo, cuando la tranquilidad del balneario se vio interrumpida por la emergencia. Según los reportes preliminares, una mujer que había llegado desde la vecina ciudad de Manta junto a un grupo de amigas para disfrutar del mar, sufrió un percance dentro del agua que desembocó en su fallecimiento. La víctima, Vilma Romero, buscaba pasar momentos de distracción, pero el destino le jugó una mala pasada que ha conmocionado a los habitantes del sector y a sus allegados.

La respuesta de los organismos de socorro fue inmediata tras recibir la alerta. Luis García, integrante del Cuerpo de Bomberos del cantón Jaramijó, detalló las acciones emprendidas para intentar salvar la vida de la ciudadana. Según el funcionario, se despachó rápidamente una unidad de auxilio al lugar de los hechos. Al arribar al punto crítico, el personal bomberil constató que ya se encontraban paramédicos en la escena realizando maniobras de resucitación cardiopulmonar (RCP) en un intento desesperado por reanimar a la víctima.

La mujer falleció, pese a los esfuerzos por salvarle la vida

García informó que incluso arribó al sitio el médico de la “casaca roja” del cantón para sumar esfuerzos profesionales y técnicos a la emergencia. Sin embargo, a pesar de la lucha de los socorristas y del personal médico por restablecer los signos vitales de una mujer, los intentos fueron infructuosos y minutos después solo se pudo comprobar y confirmar el lamentable deceso de la infortunada bañista en la misma arena de la playa.

Tras la confirmación de la muerte, el procedimiento pasó a manos de las fuerzas del orden. Al sitio arribaron agentes de la Policía Nacional, quienes procedieron a acordonar el área para proteger la escena y alejar a los curiosos que se aglomeraron tras el suceso. Los uniformados ejecutaron el levantamiento del cadáver y coordinaron su traslado inmediato hasta el Centro Forense del cantón Manta, donde se le practicará la autopsia de ley para determinar las causas exactas del ahogamiento. Hoy, familiares y amigos lloran la partida inesperada de Vilma.

Recomendaciones vitales para ingresar al mar

Ante la recurrencia de estos eventos trágicos, los cuerpos de socorro exhortan a la ciudadanía a tomar precauciones extremas al visitar los balnearios: