Mujer con un bebé en brazos murió por una bala perdida durante persecución en Guayaquil

Una mujer que caminaba con su bebé en un canguro murió tras ser alcanzada por una bala perdida. Ocurrió durante una persecución policial en los alrededores de la Universidad de Guayaquil. El hecho, ocurrido en plena vía pública y con alta afluencia de estudiantes y transeúntes, dejó además a otro ciudadano herido. Un intenso pánico se vivió entre estudiantes, comerciantes y quienes se encontraban en la zona.

El incidente se inició minutos antes en el centro de Guayaquil, cuando dos ciudadanos extranjeros asaltaron a un hombre. Ocurrió mientras la víctima realizaba una transacción de cambio de dinero. Los delincuentes le dispararon en el pie para sustraer aproximadamente 800 dólares y huyeron en dirección sur. Unidades de la Policía Nacional activaron de inmediato un operativo.

Mujer murió y el bebé resultó ileso

La persecución se extendió por varias cuadras hasta el sector de la universidad estatal. Según, Juan Carlos Ramos, jefe subrogante del Distrito 9 de Octubre, al verse cercados los sospechosos “abrieron fuego indiscriminadamente”. Videos grabados por testigos y difundidos en redes sociales registran el momento en que decenas de transeúntes corren para ponerse a buen recaudo.

En medio del tiroteo, una mujer que transitaba por la acera recibió un impacto de bala que le provocó la muerte casi de forma instantánea. El bebé que llevaba en un portabebés pegado a su pecho resultó ileso. Un hombre que caminaba por la misma vereda también resultó herido por un proyectil. Al afectado lo trasladaron a una casa de salud, donde permanece estable bajo observación médica.

Investigados por al menos tres delitos

La Policía Nacional confirmó la captura inmediata de los dos presuntos autores, ambos de nacionalidad venezolana. Los sospechosos quedaron a órdenes de la Fiscalía para la audiencia de formulación de cargos por los delitos de asesinato. También serán investigados por tentativa de asesinato y robo con violencia. Los agentes recuperaron el arma de fuego utilizada y el dinero sustraído.

El hecho ocurrió frente a las instalaciones de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil, en un horario de alta circulación peatonal y vehicular. Decenas de estudiantes permanecieron refugiados dentro de aulas y cafeterías hasta que la situación fue controlada. Este suceso se suma a la ola de violencia que afecta a Guayaquil y la provincia del Guayas, zona declarada en estado de excepción por el incremento de homicidios. (17)