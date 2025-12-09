Ataque armado dentro de discoteca de Santa Elena dejó una mujer asesinada y a otra herida

Una mujer, de 25 años, quien laboraba como mesera en una discoteca, se convirtió en la víctima mortal de un ataque armado en el cantón La Libertad, provincia de Santa Elena. Hombres armados ingresaron al bar-discotek Proyecto X y dispararon directamente contra ella, según versiones de testigos. El ataque también dejó una mujer herida, a quien trasladaron hasta una casa de salud, donde se recupera.

Las autoridades investigan el hecho y no descartan que esté relacionado con un crimen anterior ocurrido en el mismo lugar el pasado 25 de noviembre. La víctima, identificada como Evelyn Angélica, conocida entre sus allegados como “China” , se encontraba trabajando. Los atacantes irrumpieron en el local y la atacaron con múltiples disparos.

Una mujer resultó herida de bala por el ataque

El hecho ocurrió la noche del lunes 8 de diciembre, en la avenida 13 y calle 19, en el barrio Abdón Calderón, un sector comercial y concurrido de la localidad peninsular. Tras el ataque, personal policial llegó al sitio para acordonar el área y recopilar indicios que permitan avanzar en la investigación. La segunda víctima, alcanzada por las balas durante el ataque, fue atendida por paramédicos y estabilizada antes de su traslado.

El crimen de la “China” ha generado conmoción entre residentes y trabajadores de la zona debido a su similitud con un caso reciente. El 25 de noviembre, Fiorella Peñafiel, también empleada de la misma discoteca y con varios meses de embarazo, resultó asesinada en circunstancias parecidas. En aquella ocasión, hombres armados atacaron a la mujer cuando salía de su jornada laboral. Se conoció que el esposo de la víctima está detenido en Guayaquil.

Motivaciones detrás de estos crímenes en la Libertad

Los investigadores de la Policía Nacional informaron que no descartan que ambos hechos estén vinculados y que podrían responder a la actuación de una estructura delictiva. Para ello, analizan patrones de ejecución, testimonios y registros de cámaras de seguridad instaladas en los alrededores. Las autoridades señalaron que se mantendrá la línea de investigación abierta hasta esclarecer por completo las motivaciones detrás de estos crímenes.

La provincia de Santa Elena registra 196 muertes violentas en 2025, de acuerdo con cifras policiales actualizadas. Esta tendencia ha encendido alertas entre líderes comunitarios y comerciantes locales. Ellos solicitan mayor presencia policial y controles en zonas de entretenimiento nocturno, especialmente durante los fines de semana.

Mientras continúa la investigación, el local donde ocurrió el ataque permanece cerrado, y los residentes del barrio Abdón Calderón expresaron su preocupación por el incremento de hechos violentos en el área. La Policía ha reforzado patrullajes en los alrededores y aseguró que se mantendrá la vigilancia mientras avanza la recopilación de información que permita identificar a los responsables. (17)