COMUNIDAD POR USD 1
VIVO

Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 5 meses
Seguridad
Sicariato

Ataque armado dentro de discoteca de Santa Elena dejó una mujer asesinada y a otra herida

Hace tres semanas asesinaron a una mujer que estaba embarazada, en ese mismo bar de la Libertad.
Escuchar noticia

•‎

3'

•‎

Escuchar noticia
3 minutos de lectura
Una mujer, de 25 años, quien laboraba como mesera en una discoteca, se convirtió en la víctima mortal de un ataque armado en el cantón La Libertad,
El crimen de la "China" (foto) se registró mientras laboraba de mesera en una discoteca en La Libertad.
Una mujer, de 25 años, quien laboraba como mesera en una discoteca, se convirtió en la víctima mortal de un ataque armado en el cantón La Libertad,
El crimen de la "China" (foto) se registró mientras laboraba de mesera en una discoteca en La Libertad.

El Diario

Redacción ED.

El Diario

Redacción ED.

sebastianpencas@gmail.com

Una mujer, de 25 años, quien laboraba como mesera en una discoteca, se convirtió en la víctima mortal de un ataque armado en el cantón La Libertad, provincia de Santa Elena. Hombres armados ingresaron al bar-discotek Proyecto X y dispararon directamente contra ella, según versiones de testigos. El ataque también dejó una mujer herida, a quien trasladaron  hasta una casa de salud, donde se recupera.

Las autoridades investigan el hecho y no descartan que esté relacionado con un crimen anterior ocurrido en el mismo lugar el pasado 25 de noviembre. La víctima, identificada como Evelyn Angélica, conocida entre sus allegados como “China” , se encontraba trabajando. Los atacantes irrumpieron en el local y la atacaron con múltiples disparos.

Una mujer resultó herida de bala por el ataque

El hecho ocurrió la noche del lunes 8 de diciembre, en la avenida 13 y calle 19, en el barrio Abdón Calderón, un sector comercial y concurrido de la localidad peninsular. Tras el ataque, personal policial llegó al sitio para acordonar el área y recopilar indicios que permitan avanzar en la investigación. La segunda víctima, alcanzada por las balas durante el ataque, fue atendida por paramédicos y estabilizada antes de su traslado.

El crimen de la “China” ha generado conmoción entre residentes y trabajadores de la zona debido a su similitud con un caso reciente. El 25 de noviembre, Fiorella Peñafiel, también empleada de la misma discoteca y con varios meses de embarazo, resultó asesinada en circunstancias parecidas. En aquella ocasión, hombres armados atacaron a la mujer cuando salía de su jornada laboral. Se conoció que el esposo de la víctima está detenido en Guayaquil.

Motivaciones detrás de estos crímenes en la Libertad

Los investigadores de la Policía Nacional informaron que no descartan que ambos hechos estén vinculados y que podrían responder a la actuación de una estructura delictiva. Para ello, analizan patrones de ejecución, testimonios y registros de cámaras de seguridad instaladas en los alrededores. Las autoridades señalaron que se mantendrá la línea de investigación abierta hasta esclarecer por completo las motivaciones detrás de estos crímenes.

La provincia de Santa Elena registra 196 muertes violentas en 2025, de acuerdo con cifras policiales actualizadas. Esta tendencia ha encendido alertas entre líderes comunitarios y comerciantes locales. Ellos solicitan mayor presencia policial y controles en zonas de entretenimiento nocturno, especialmente durante los fines de semana.

Mientras continúa la investigación, el local donde ocurrió el ataque permanece cerrado, y los residentes del barrio Abdón Calderón expresaron su preocupación por el incremento de hechos violentos en el área. La Policía ha reforzado patrullajes en los alrededores y aseguró que se mantendrá la vigilancia mientras avanza la recopilación de información que permita identificar a los responsables. (17)

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Ataque armado dentro de discoteca de Santa Elena dejó una mujer asesinada y a otra herida

La influencer Josh Paredes, participante de MasterChef Ecuador, se compromete en matrimonio

¿Cómo se está preparando Ecuador para la temporada invernal de 2026? Esto dice la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos

Ronald Araujo viaja a Israel por motivos de salud mental con permiso del FC Barcelona

Policía investiga robo a domicilio y amenazas en el recinto San Pedro de Laurel

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Ataque armado dentro de discoteca de Santa Elena dejó una mujer asesinada y a otra herida

La influencer Josh Paredes, participante de MasterChef Ecuador, se compromete en matrimonio

¿Cómo se está preparando Ecuador para la temporada invernal de 2026? Esto dice la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos

Ronald Araujo viaja a Israel por motivos de salud mental con permiso del FC Barcelona

Policía investiga robo a domicilio y amenazas en el recinto San Pedro de Laurel

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY

Noticias en la web

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

La influencer Josh Paredes, participante de MasterChef Ecuador, se compromete en matrimonio

¿Cómo se está preparando Ecuador para la temporada invernal de 2026? Esto dice la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos

Ronald Araujo viaja a Israel por motivos de salud mental con permiso del FC Barcelona

Policía investiga robo a domicilio y amenazas en el recinto San Pedro de Laurel

La ecuatoriana Kenia Bonilla ganó el Miss International Trans 2025

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

> Historia

> Código de Ética

> Políticas de Privacidad

> Términos y condiciones

> Derecho a Réplica

> Contáctenos

Teléfono: +593 52 933 777

redacc@lamarea.ec

> Contactos de Publicidad

> Mediakit

SOLICITAR RECTIFICACIÓN

Miembros de: AEDEP | SIP | CCREA | AER

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio,

de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio, de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

ANUNCIA AQUÍ
COMUNIDAD

1$us/mes

No te pierdas nada OFERTA RELÁMPAGO