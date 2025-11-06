Una mujer y un abogado fueron asesinados este jueves en un nuevo ataque armado en Manta

Una mujer resultó asesinada en un ataque armado en el que también quedó herido un conocido abogado de Manta, sucedido en pleno centro de la urbe. El atentado criminal se registró en la avenida 4 entre ellas calles 12 y 13, cerca de ellas 10h00 de este 6 de noviembre de 2025.

Según testigos del hecho, dos sujetos en una motocicleta se acercaron y dispararon contra la pareja. Luego de lo ocurrido, los sujetos que se movilizaban en el pequeño vehículo tomaron la avenida 4, con dirección al edificio del Municipio para escapar, según relataron quienes presenciaron el hecho.

Personas que estaban cerca del lugar al momento del ataque armado trataron de auxiliar a los afectados, pero allí se confirmó el deceso de la mujer. Mientras que el hombre, del que ese indicó sería el abogado Cosme Bravo fue trasladado en un taxi a una casa de salud. A los pocos minutos llegó personal de la Policía y acordonaron el área para recopilar indicios.

Nuevo ataque armado contra un abogado

Hasta el momento se desconoce el estado de salud del jurista, pero según se conoció sería crítico. Mientras que la mujer víctima, mortal del ataque armado, fue identificada como Romina R. En el lugar se vivieron momentos de angustia mientras se trataba de ayudar a los victimados. Según se evidencia en videos de redes sociales, varios ciudadanos tratan de auxiliar a Bravo.

De acuerdo con otras versiones, los ciudadanos que iban en un carro eléctrico estaban estacionados. Al observar la presencia de los sicarios, el jurista intentó escapar en el vehículo, pero se estrelló con una plataforma.

El ataque armado contra Cosme Bravo es el tercero contra un abogado en e distrito Manta. El primero ocurrió el pasado 16 de octubre cuando asesinaron al juez Marco Mendoza cuando estaba en los exteriores de un plantel educativo. Días después intentaron acabar con la vida del jurista Efraín Mendoza, quien hasta el momento permanece en una casa de salud luchando por su vida.

Por otro lado, este miércoles 5 de noviembre, acabaron con la vida de un padre y su hijo tras un ataque armado en el barrio Altagracia de Manta.