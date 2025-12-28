Colisión aérea de dos helicópteros en Nueva Jersey dejó un muerto y un herido de gravedad

Una persona fallecida y otra con heridas graves dejó la colisión, en el aire, de dos helicópteros cerca del Aeropuerto Municipal de Hammonton, en el sur de Nueva Jersey. La información la confirmaron autoridades locales y federales. El accidente ocurrió cuando un helicóptero Enstrom F-28A y un Enstrom 280C, ambos ocupados únicamente por sus pilotos, se impactaron entre sí.

Uno de los pilotos murió en el lugar, mientras que al otro lo trasladaron a un hospital con lesiones que ponen en riesgo su vida. Testigos relataron haber escuchado un fuerte impacto y observado cómo uno de los helicópteros giraba descontroladamente antes de caer al suelo. Uno de los aparatos quedó envuelto en llamas tras el impacto, y equipos de bomberos y policía extinguieron el incendio.

En los dos helicópteros iban solo los pilotos

Los restos de las aeronaves quedaron dispersos en un área cercana a Basin Road y North White Horse Pike. La Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB) lidera la investigación, junto con la FAA, para determinar las causas del siniestro. Los investigadores analizarán datos de vuelo, comunicaciones con control aéreo, mantenimiento de las aeronaves y declaraciones de testigos.

Expertos consultados indican que la mayoría de colisiones en el aire se deben a fallos en la detección visual mutua entre pilotos, conocida como “ver y evitar”. Este incidente representa el segundo accidente aéreo de este tipo en Estados Unidos durante 2025, involucrando dos aeronaves tripuladas en colisión en vuelo. El anterior ocurrió en enero. Ese día un helicóptero militar Black Hawk chocó con un avión comercial sobre el río Potomac, en Washington D.C., causando 67 muertos.

Labores de recuperación de restos e investigación

Hammonton, una localidad de aproximadamente 15 mil habitantes en el condado de Atlantic, se ubica a unos 56 kilómetros al sureste de Filadelfia. Conocida por su producción agrícola, especialmente arándanos, y su proximidad a la zona forestal de Pine Barrens, la comunidad ha recibido el impacto de este trágico suceso. Las autoridades pidieron a la población evitar la zona para facilitar las labores de recuperación de restos e investigación.

Los nombres de las víctimas no han sido divulgados hasta notificar a sus familiares.La seguridad en la aviación general, que incluye helicópteros ligeros como los involucrados, sigue siendo un foco de atención para las agencias federales, especialmente en áreas con tráfico aéreo denso o condiciones de visibilidad variables. Aunque el clima en el momento del accidente era mayormente nublado, con vientos ligeros y buena visibilidad, según reportes meteorológicos.