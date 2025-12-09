Unase libera a hombre secuestrado en la cooperativa 20 de Febrero de Quevedo

La Unase rescató en Quevedo a un hombre secuestrado tras un operativo policial que permitió ubicarlo en una vivienda y recuperar un vehículo robado.

La Unidad Antisecuestro y Extorsión (Unase) de la Policía Nacional rescató a Juan C., de 58 años, quien fue secuestrado mientras circulaba por Quevedo y permanecía retenido en una vivienda de la cooperativa 20 de Febrero, en Los Ríos.

El hecho se produjo cuando la víctima transitaba por la avenida Quito, una de las arterias principales del cantón Quevedo, donde fue interceptada por desconocidos.

Tras la alerta, la Policía activó de inmediato sus unidades especializadas, entre ellas la Unase, con el objetivo de ubicar a la persona secuestrada y ejecutar su liberación.

Las labores investigativas permitieron establecer que el hombre estaría oculto en un inmueble situado en la cooperativa 20 de Febrero, al norte del cantón.

Operativo de rescate en Quevedo

Con la información recopilada, los agentes se trasladaron al sector señalado y ejecutaron un operativo policial, bajo protocolos de seguridad y sin poner en riesgo a la víctima.

Al ingresar al inmueble, los uniformados liberaron a Juan C., quien se encontraba retenido dentro de una habitación del domicilio intervenido.

Según el reporte policial, el hombre estaba maniatado, descalzo y presentaba señales visibles de agresión física, por lo que se activaron los procedimientos de asistencia correspondientes.

Hallazgos durante la intervención

Durante el operativo, la Policía también recuperó un vehículo que constaba como reportado como robado, el cual fue puesto a órdenes de la autoridad competente.

El automotor quedó como indicio, mientras se desarrollan las investigaciones para determinar su vinculación con el hecho delictivo.

Las autoridades no informaron sobre personas detenidas en este procedimiento, aunque señalaron que las indagaciones continúan.

Atención a la víctima y proceso investigativo

Luego del rescate, la víctima recibió atención médica preliminar para evaluar su estado de salud, conforme a los protocolos establecidos para casos de secuestro.

Posteriormente, a Juan C. lo trasladaron a una dependencia policial para rendir su versión y colaborar con el proceso investigativo en curso.

La Policía indicó que la información proporcionada por la víctima será clave para identificar a los responsables del secuestro.

Contexto de seguridad en Los Ríos

El caso se suma a otros rescates de personas secuestradas realizados por la Unase y el Bloque de Seguridad en la provincia de Los Ríos.

Las autoridades han señalado que los operativos de inteligencia y reacción buscan reducir este delito y fortalecer la respuesta policial en cantones priorizados.

La Policía Nacional reiteró su llamado a denunciar de inmediato cualquier hecho sospechoso, a fin de activar los mecanismos de búsqueda y rescate (5).