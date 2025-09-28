Universidad Católica asegura hexagonal y torneo internacional tras vencer 2-1 a Deportivo Cuenca

Universidad Católica sufrió, pero logró una importante victoria de 2-1 sobre Deportivo Cuenca en el Estadio Olímpico Atahualpa. Este resultado no solo confirmó su clasificación al hexagonal final de la LigaPro 2025, donde se disputará el título, sino que también aseguró su participación en un torneo internacional para 2026, cumpliendo los objetivos clave de la temporada.

El partido, disputado en Quito, inició a las 16h00 con un minuto de silencio en solidaridad con Isaac Sánchez, jugador de Católica que perdió a su madre. Tras un breve retraso para sincronizar el inicio con otros encuentros, el duelo arrancó con ambos equipos buscando el protagonismo, aunque los primeros 20 minutos carecieron de jugadas claras de peligro.

Fajardo Abre el Marcador y se Destaca

La intensidad del encuentro aumentó a medida que transcurría la primera mitad. Al minuto 43, Universidad Católica encontró la ventaja. Un centro preciso de Eddy Mejía fue capitalizado por José Fajardo, quien con un potente cabezazo batió al portero rival. Este gol no solo fue el primero del partido, sino que también significó la sexta anotación para el panameño en su cuenta personal en la temporada.

Deportivo Cuenca intentó reaccionar antes del descanso, y al minuto 38, Jorge Ordóñez estuvo cerca de empatar con un remate que se fue apenas desviado. Previamente, el árbitro Anthony Díaz revisó una posible mano penal a favor del equipo morlaco, tras una jugada que involucró a Eddy Mejía y Jhon Chancellor, pero finalmente desestimó la falta tras consultar el VAR.

Doblete de Fajardo y Descuento Morlaco

La segunda mitad mantuvo la emoción. Al minuto 57, Universidad Católica tuvo que realizar un cambio obligado por lesión, saliendo Johan Lara del arco, reemplazado por Rafael Romo. Pese a esto, el «Trencito Azul» amplió su ventaja al minuto 65: José Fajardo nuevamente se hizo presente en el marcador, recibiendo una pelota y definiendo de derecha para convertir su doblete personal, consolidándose como la gran figura del encuentro. Deportivo Cuenca, sin embargo, no bajó los brazos. Al minuto 82, Alexis Rodríguez logró el gol del descuento para el equipo ‘morlaco’, empujando una pelota y devolviendo la esperanza a los visitantes. El árbitro Anthony Díaz añadió nueve minutos de adición al final del partido, incrementando la tensión, pero el marcador no volvió a moverse.

Alineaciones del encuentro

Universidad Católica alineó con: Johan Lara (reemplazado por Rafael Romo); Gregori Anangonó, Luis Cangá, Jhon Chancellor (reemplazado por Carlos Medina), Eddy Mejía; Jerónimo Cacciabue, Emiliano Clavijo, Facundo Martínez (reemplazado por Mauro Díaz); José Fajardo, Daykol Romero y Mauricio Alonso. El entrenador Diego Martínez hizo los cambios para mantener la intensidad.

Por su parte, Deportivo Cuenca salió con: Brian Bustos; Luis Gustavoino, Agustín Gómez, Eugenio Raggio, Mateo Piedra; Kliver Moreno, Luis Estupiñán, Lucas Mancinelli; Alejandro Tobar, Jorge Ordóñez y Mateo Maccari. El ‘Beto’ Araujo buscó una reacción de su equipo, pero no fue suficiente.