Universidad Católica avanza invicta a la final de la Copa Ecuador 2025

Universidad Católica se clasificó este martes 2 de diciembre a la final de la Copa Ecuador 2025 tras empatar 0-0 en el partido de vuelta de semifinales ante Cuenca Juniors y hacer valer el 4-1 de la ida. El equipo dirigido por Diego Martínez enfrentará el próximo jueves 18 de diciembre en el estadio Olímpico Atahualpa al ganador de la serie entre Liga de Quito y Emelec.

Con este resultado, la “Chatoleí” está a un paso de conquistar el primer título profesional de primera división en sus 59 años de historia institucional. Hasta ahora nunca ha ganado la LigaPro Serie A, aunque acumula tres títulos de Serie B (1990, 2007 y 2012) y uno de Segunda Categoría (1998).

Un recorrido casi perfecto hacia la gloria

El camino de Universidad Católica en la Copa Ecuador 2025 ha sido impecable. Inició en dieciseisavos de final con victoria 1-0 sobre Río Aguarico, siguió en octavos con un 3-1 ante Liga de Portoviejo y logró la hazaña en cuartos al remontar 2-1 a Independiente del Valle con doblete de Mauricio Alonso.

En semifinales enfrentó a la revelación del torneo, Cuenca Juniors, equipo de Segunda Categoría que había eliminado a Barcelona SC. En la ida, disputada en Quito, Católica goleó 4-1 con doblete de Azarías Londoño y tantos de Daykol Romero y José Fajardo, pese a un autogol inicial de Luis Cangá.

Resistencia en Cuenca y pase histórico a la final

En la vuelta, jugada este martes en el estadio Alejandro Serrano Aguilar, el conjunto capitalino resistió la presión local y sacó un valioso 0-0 que le permitió clasificar con global 4-1. Pese a ser superado en varios pasajes, la experiencia y solidez defensiva fueron clave.

Tras el pitazo final, el entrenador Diego Martínez reconoció que su equipo “no jugó bien”. Sin embargo, felicitó al rival y destacó la importancia del logro: “Es una temporada histórica. Llegar a la final de Copa Ecuador, la actuación en Sudamericana y pelear el hexagonal de LigaPro demuestra la solidez del proyecto”.

A un partido de romper la sequía de títulos

De ganar la Copa Ecuador 2025, Universidad Católica no solo levantaría su primer trofeo de primera división. También aseguraría cupo directo a la Copa Libertadores 2026 y a la Supercopa Ecuador. Además, mantendría la chance de completar el torneo invicto, hito alcanzado por muy pocos clubes en Ecuador.

La gran final se disputará el jueves 18 de diciembre en el estadio Olímpico Atahualpa de Quito, con horario aún por confirmar. El rival saldrá del duelo entre Liga de Quito y Emelec, cuya definición está programada para los próximos días.