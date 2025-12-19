COMUNIDAD POR USD 1
Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 6 meses
Deportes
Fútbol

Universidad de Chile rinde emotivo homenaje a Walter Montillo con el gol de su hijo Santino

Quince años después de que Santino luchara por su vida, Universidad de Chile le rindió un homenaje inolvidable a Walter Montillo, permitiendo que su hijo marcara un gol en el Estadio Nacional.
Walter Montillo y su hijo Santino en el partido de despedida.
Walter Montillo y su hijo Santino en el partido de despedida.

El Diario

Redacción ED.

El Diario

Redacción ED.

sebastianpencas@gmail.com

Universidad de Chile organizó un partido amistoso de leyendas en el Estadio Nacional, para despedir oficialmente a Walter Montillo, en el que su hijo Santino, de 15 años y con síndrome de Down, ingresó al campo, marcó un gol y fue ovacionado por más de 50.000 espectadores, recreando el apoyo incondicional que la hinchada le brindó a la familia hace 15 años, cuando el pequeño luchaba por sobrevivir a graves complicaciones de salud.

El momento más emotivo del partido

Durante el segundo tiempo del encuentro, Santino Montillo ingresó al terreno de juego y convirtió un gol que desató la euforia en las tribunas. Excompañeros de su padre, como Álvaro Fernández y Mauricio Victorino, se sumaron a la celebración. El estadio entero aplaudió de pie al adolescente, quien luego corrió a abrazar a Walter Montillo y a otras figuras presentes.

Un instante cargado de simbolismo ocurrió cuando Juan Manuel Olivera, el mismo delantero uruguayo que en 2010 levantó en hombros a Walter tras un gol mientras Santino estaba en cuidados intensivos, repitió el gesto: alzó a Santino y lo llevó en brazos hacia la popular, recreando la icónica imagen que quedó grabada en la memoria de la hinchada.

La despedida de Montillo reunió a figuras como Juan Pablo Sorín y a exjugadores de clubes donde el argentino dejó huella.

Walter Montillo y varios jugadores que actuaron con él en el profesionalismo.
Walter Montillo y varios jugadores que actuaron con él en el profesionalismo.

El origen del vínculo con la “U”

En 2010, cuando Santino acababa de nacer, enfrentó megacolon, peritonitis y una operación a corazón abierto. Mientras el pequeño luchaba por su vida en la clínica, Walter Montillo jugaba con la Universidad de Chile. La afición respondió con cadenas de oración y pancartas que decían “Ánimo, Montillo. Fuerza, Santino”, las mismas que volvieron a verse en las gradas este miércoles.

El argentino, quien defendió la camiseta azul entre 2008-2010 (donde ganó la liga en 2009) y 2020-2021 (año de su retiro), siempre destacó que eligió a la “U” como último club por el cariño recibido en ese momento tan duro.

Trayectoria y palabras de Montillo

Walter Montillo disputó 578 partidos oficiales en clubes, sumando 101 goles y 102 asistencias en 41.081 minutos de juego. Pasó por San Lorenzo, Morelia, Cruzeiro, Santos, Shandong Luneng, Botafogo y Tigre, y además jugó 6 partidos con la selección argentina.

Tras el encuentro, visiblemente emocionado, Montillo se dirigió a la hinchada: “Muchos de los chicos que hoy me piden una foto seguramente lo saben por sus padres. Eso está muy bueno, que pase de generación en generación. Lloré mucho antes del partido y por eso salí un poco más relajado”.

Un cierre de generación en generación

El partido reunió a leyendas de la Universidad de Chile y a excompañeros internacionales, bajo la dirección técnica de Gerardo Pelusso. Las redes sociales y la transmisión de TNT Sports viralizaron la comparación entre el festejo de 2010 y el de este 2025, inmortalizando el mensaje: “Santino Montillo pudo ver en vivo y en directo el amor de Los Azules”.

