Uno de los dueños del bar incendiado en Suiza permanecerá tres meses bajo custodia

Un juez suizo ordenó este lunes la detención preventiva durante 90 días de uno de los copropietarios del bar Le Constellation, ubicado en el resort de Crans-Montana (Valais, Suiza), debido al riesgo de fuga mientras continúa la investigación por el incendio que dejó 40 personas fallecidas en Nochevieja.

Prisión preventiva por riesgo de fuga

Según informó la Justicia suiza en un comunicado oficial, el detenido permanecerá en custodia por un período de tres meses, medida que podrá ser revisada en caso de que se impongan otras medidas cautelares, entre ellas la posibilidad de un depósito financiero.

Las autoridades identificaron al investigado como Jacques Moretti, ciudadano francés, quien junto a su esposa Jessica Moretti figura como uno de los dos copropietarios del establecimiento donde se registró el incendio.

La Fiscalía considera que Moretti presenta riesgo de fuga, razón por la cual solicitó la imposición de la medida preventiva. A ambos se los señala como sospechosos de homicidio por negligencia, en relación con el suceso ocurrido la noche del 31 de diciembre.

Investigación por homicidio negligente

El incendio del bar Le Constellation causó la muerte de 40 personas y dejó un saldo de 116 heridos, varios de ellos menores de 20 años, de acuerdo con los reportes oficiales de las autoridades del cantón de Valais.

Las primeras indagaciones apuntan a que el fuego se habría originado por la presencia de bengalas adheridas a botellas de champán durante la celebración de Nochevieja, lo que habría provocado que el techo del local comenzara a arder rápidamente.

El caso continúa en fase investigativa, y las autoridades no han anunciado conclusiones definitivas sobre el origen del incendio ni sobre las responsabilidades penales.

Contexto de la fiesta y del establecimiento

El resort de Crans-Montana es una estación de esquí situada en los Alpes suizos, frecuentada por turistas internacionales durante la temporada de invierno. El bar Le Constellation operaba como espacio nocturno para eventos, especialmente durante fechas festivas como fin de año.

La Fiscalía investiga si el uso de pirotecnia en un espacio cerrado contradijo las medidas de seguridad exigidas para establecimientos de alta concurrencia. También analiza el número de asistentes y la existencia de sistemas de evacuación y extinción de incendios.

Acciones legales y posición de familiares

La solicitud de privación de libertad contra Moretti la habría impulsado el equipo legal que representa a las familias de las víctimas, quienes reclamaron mayores medidas de control mientras avanza el proceso.

En el caso de Jessica Moretti, las autoridades señalaron que, debido a sus lazos personales y familiares, podrían aplicarse medidas alternativas sin riesgo significativo de fuga. No obstante, mantiene la condición de investigada.