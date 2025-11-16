Utilero de Guatemala lloró desconsolado y trabajaba a la vez tras eliminación de su selección

El utilero de la Selección de Fútbol de Guatemala protagonizó un emotivo momento al romper en llanto mientras recogía los balones del equipo. Esto tras la derrota 2-3 ante Panamá que selló la eliminación de las clasificatorias al Mundial 2026. El hecho se registró en el estadio Manuel Felipe Carrera, conocido como “El Trébol”. El video del incidente se viralizó en redes sociales, capturando la desolación por el fin de las aspiraciones chapinas.

El encuentro, disputado en la Ronda Final de las Eliminatorias de la Concacaf, enfrentó a dos equipos en busca del torneo en Estados Unidos, México y Canadá. Guatemala, dirigida por Luis Fernando Tena, abrió el marcador con goles de anotaciones tempraneras. Sin embargo, Panamá remontó con un 0-2 inicial, empate y un gol decisivo en los minutos finales. Dichos tantos dejaron a los locales con cinco puntos en la tabla, sin opciones de repechaje.

Utilero de Guatemala se volvió viral

El utilero, un miembro no identificado del staff logístico de la Federación Nacional de Fútbol de Guatemala (Fedefut), continuó su labor pese al resultado adverso. Imágenes captadas por aficionados y transmitidas en plataformas como Instagram y TikTok muestran al trabajador, de avanzada edad. Él se secaba las lágrimas con la camiseta mientras apilaba el material deportivo en el césped del estadio, ante la mirada de los jugadores.

La viralidad del video superó el millón de visualizaciones en menos de 48 horas, con hashtags como #EliminacionGuatemalaPanama y #UtileroLlanto trending en X (antes Twitter). Usuarios lo describieron como “el reflejo de un país apasionado por el fútbol”, según publicaciones de medios como Fox Sports y ESPN Deportes. En contexto, Guatemala no clasifica a una Copa del Mundo desde 1962, en Suiza, donde avanzó a octavos de final.

Le falta un duelo, pero no incide en la clasificación

Bajo Tena, exseleccionador de México y campeón olímpico en 2012, la Bicolor mostró avances en las rondas previas, no obstante errores defensivos y falta de contundencia pasaron factura. Panamá, con 18 puntos, se mantiene en zona de boleto directo y enfrentará a El Salvador en su próximo duelo. La Fedefut no emitió declaraciones oficiales sobre el utilero, pero Tena se pronunció en rueda de prensa tras la eliminación.

“Dejamos todo, pero el fútbol es así. La decisión de continuar es de la directiva”. El equipo cerrará las eliminatorias el 18 de noviembre ante Surinam, en un partido sin implicaciones clasificatorias. Este episodio subraya el arraigo del fútbol en Guatemala, donde la selección une a más de 18 millones de habitantes en torno a sueños colectivos.