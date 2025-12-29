Ecuador supera el millón de vacunados contra la influenza tras tercera jornada nacional de inmunización

El Gobierno nacional completó con éxito la tercera jornada masiva de vacunación contra la influenza, realizada este domingo 28 de diciembre en todo el territorio ecuatoriano. La estrategia fortaleció la prevención sanitaria durante la temporada de mayor circulación de virus respiratorios.

Bajo la gestión directa del presidente Daniel Noboa y el liderazgo de la vicepresidenta María José Pinto, la campaña permitió que más de un millón de ciudadanos accedan gratuitamente a vacunas de alta calidad, reforzando la cobertura nacional de salud preventiva.

Vacunación contra la influenza fortalece la prevención en Ecuador

El despliegue nacional activó 708 puntos estratégicos de vacunación. Contó con la participación de 1.563 profesionales de la salud, quienes garantizaron una atención ágil, ordenada y segura. La jornada priorizó a niños, adultos mayores y familias completas.

Además, la masiva asistencia reflejó la confianza ciudadana en las vacunas aplicadas por el Ministerio de Salud Pública (MSP), consolidando la vacunación contra la influenza como la principal herramienta para reducir contagios estacionales.

En Quito, Estefanía acudió con su bebé al Portal Shopping y destacó la facilidad del proceso: “Me parece una excelente iniciativa. En estas fechas de reuniones y movimiento, la vacunación es clave. Es muy acertado el espacio preferencial para adultos mayores y niños; facilitar el acceso nos cuida a todos”, pronunció.

Desde Cuenca, Hernán Sacta asistió con varios miembros de su familia y señaló: “Yo considero que las campañas de vacunación son muy importantes, ya que ayudan a prevenir tanto en adultos, adolescentes y niños. Hoy me vacuné junto a mi hija, mi mamá y mi otro pequeño; estamos muy contentos y agradecidos por la vacunación gratuita”.

Testimonios ciudadanos respaldan la vacunación gratuita

En Loja, Elsa Abad resaltó los beneficios a largo plazo de la inmunización: “Siempre me he vacunado y, a la edad que tengo, no he tenido complicaciones; al contrario, la vacuna me ha fortalecido. Es una de las mejores formas de proteger nuestra salud”.

Mientras tanto, en Portoviejo, César Miranda enfatizó la corresponsabilidad social: “He venido a ponerme la vacuna para prevenir la enfermedad. Invito a la ciudadanía a que acudan por el bien de ellos y de toda la población”, dijo.

La vicepresidenta María José Pinto afirmó que estas acciones cumplen el objetivo gubernamental de llevar salud de calidad a cada rincón del Ecuador, adaptando los servicios públicos a las necesidades reales de la población.

Finalmente, el Gobierno Nacional reiteró que la vacunación contra la influenza representa la herramienta más efectiva de prevención. Invitó a quienes aún no reciben su dosis a acudir al centro de salud más cercano.