Más de 61 mil personas fueron vacunadas en Ecuador durante el Gran Vacunatón nacional

El Ministerio de Salud Pública (MSP) registró 61.502 personas vacunadas en Ecuador durante la jornada nacional desarrollada el domingo 14 de diciembre de 2025, como parte del Gran Vacunatón. La estrategia fortaleció la prevención y la promoción de la salud a escala nacional.

De ese total, 56.495 personas de grupos prioritarios recibieron la vacuna contra la influenza, mientras que 5.007 menores de edad completaron su esquema regular. La jornada priorizó la protección colectiva frente a enfermedades respiratorias.

Vacunación en Ecuador fortalece la atención preventiva

La jornada se enmarcó en las atenciones integrales del primer nivel, según informó el MSP, con el objetivo de acercar los servicios de salud a la población más vulnerable y reducir riesgos sanitarios estacionales.

Para esta intervención, 2.368 profesionales de la salud se desplegaron en más de 900 puntos estratégicos del país, garantizando cobertura en zonas urbanas y rurales mediante una logística coordinada y continua.

Además, el Gran Vacunatón permitió reforzar la corresponsabilidad ciudadana en el cuidado de la salud, con énfasis en la prevención oportuna de enfermedades inmunoprevenibles.

Campaña contra la influenza se extenderá hasta marzo de 2026

El MSP confirmó que la campaña de vacunación contra la influenza se mantendrá activa hasta marzo de 2026.

La estrategia está dirigida a niños y niñas de seis meses a seis años, adultos mayores, mujeres embarazadas, personas con enfermedades crónicas, personas con discapacidad y sus cuidadores, entre otros grupos definidos.

En paralelo, 5.007 niños, niñas y adolescentes recibieron vacunas del esquema regular. Estas previenen enfermedades inmunoprevenibles y evitan la reintroducción de patologías ya controladas en el país.

Prevención y corresponsabilidad ciudadana

El MSP informó que continuará implementando iniciativas de prevención y fortaleciendo la vacunación como una acción corresponsable entre el Estado y la ciudadanía.

“Salvar vidas, proteger la salud y garantizar el bienestar integral de la población” se mantienen como los objetivos del Gobierno Nacional.