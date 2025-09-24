Valentina Centeno, asambleísta de ADN, propone ley de formación dual para fortalecer el empleo joven en Ecuador

La asambleísta Valentina Centeno presentó un proyecto de ley enfocado en la Formación Dual, una iniciativa que busca mejorar la empleabilidad de los jóvenes. La propuesta se centra en el modelo de «aprender haciendo», que conecta el sistema educativo con las necesidades del sector productivo.

El proyecto contempla la creación de carreras técnicas más cortas y la homologación de la experiencia laboral con títulos universitarios. Esto permitiría que artesanos y comerciantes, entre otros, puedan validar sus conocimientos para obtener una certificación formal. Centeno indicó que esta modalidad facilitaría el ingreso al mercado laboral. Informó también que el proyecto cuenta con el respaldo del Consejo de Educación Superior y se está compartiendo con institutos y universidades del país.

90 mil estudiantes se suman al modelo dual

La iniciativa legislativa de Valentina Centeno es concurrente con acciones que ya se impulsan desde el Ejecutivo. El pasado 22 de septiembre, el Ministerio de Educación presentó el Acuerdo Ministerial de Formación Dual, que se alinea con los mismos objetivos.

Esta política pública busca beneficiar de forma progresiva a por lo menos 90,000 estudiantes de Bachillerato Técnico en los próximos cuatro años. La implementación se realizará mediante convenios entre instituciones educativas y empresas. Los alumnos alternarán clases teóricas con prácticas, bajo la guía de tutores académicos y laborales.

Durante el evento, la ministra de Educación, Alegría Crespo, destacó la relevancia del acuerdo: «Hoy nos convoca un momento histórico para el país, en el que damos un paso trascendental hacia el fortalecimiento de la educación técnica en el Ecuador».

La ley propuesta por Valentina Centeno favorecerá a bachilleres

El Acuerdo Ministerial establece que al menos el 50% del proceso formativo se desarrolle en entornos reales de trabajo desde el primer año de bachillerato. Con esta medida, Ecuador se convierte en el segundo país de la región, después de México, en implementar un modelo similar a nivel de educación media.

Ambas iniciativas, tanto la propuesta de ley de Valentina Centeno como el acuerdo del Ministerio de Educación, abordan la Formación Dual como una herramienta para vincular a los jóvenes con el mundo laboral y contribuir al desarrollo económico del país.