Valeria Palma concluye su destacada representación en el Reinado Internacional del Café 2026.

La modelo ecuatoriana Valeria Palma ha concluido oficialmente su etapa de participación en el prestigioso Reinado Internacional del Café 2026. Esta reciente edición del certamen, celebrada en la emblemática ciudad de Manizales, Colombia, culminó con la coronación de la candidata representante de Venezuela, quien obtuvo el título máximo de la noche.

Durante el desarrollo de la gala final, Valeria Palma demostró un alto nivel de preparación, representando con orgullo la cultura nacional en un escenario de talla mundial. La Organización Miss Ecuador expresó públicamente su gratitud por el excelente desempeño y la entrega mostrada por la joven durante los días de competencia en territorio colombiano.

Talento editorial y diseño de autor en el vestuario de Valeria Palma

El armario que lució Valeria Palma durante el certamen fue una vitrina del talento nacional, integrando piezas de diversos creativos ecuatorianos. Entre los nombres que destacaron en su guardarropa se encuentran Carlos Aguilar, José Luis Fernández y Darwin Vaca, quienes aportaron su visión estética para realzar la presencia de la candidata.

Asimismo, la joven Valeria Palma contó con el respaldo de diseñadoras como Marllury Bonilla, María del Mar Proaño y Marjorie Andrade, cuyas piezas fueron seleccionadas estratégicamente. Este conjunto de atuendos se completó con las creaciones de María Delia Torres, Edinson López y la reconocida diseñadora Marizol Montero, logrando una propuesta de moda integral.

Supervisión técnica y preparación profesional

Para garantizar que cada detalle del vestuario fuera impecable, Valeria Palma contó con la guía constante de la maestra Yolanda Bravo. Ella fue la encargada directa de la supervisión de cada traje, asegurando que la imagen de la delegada ecuatoriana cumpliera con los estándares de la etiqueta internacional requerida en Colombia.

La estructura técnica que acompañó a Valeria Palma incluyó nombres fundamentales en la industria de la belleza, como el asesor de imagen Marco Tapia. En el área de desplazamiento y proyección escénica, el experto Alberto Sánchez estuvo a cargo de la pasarela, logrando que la modelo se desplazara con total seguridad ante el panel de calificadores.

Coordinación logística y proyección artística

La preparación artística de Valeria Palma no dejó cabos sueltos, integrando a Jimmy Mendoza como el responsable de la coreografía oficial de sus presentaciones. Cada movimiento en el escenario fue coordinado bajo una planificación rigurosa, sumado a la labor de Henry Luque, quien se desempeñó como el coordinador general del extenso vestuario que viajó a Manizales.

Un aspecto relevante de la participación de Valeria Palma fue la promoción de los productos insignia de nuestro país a través de obsequios especiales. La representante entregó a sus compañeras de certamen muestras de chocolate orgánico Paccari, destacando la calidad de la producción ecuatoriana en el marco de este evento enfocado en la industria cafetalera.

Retorno de Valeria Palma a Guayaquil y sus compromisos académicos

Tras finalizar su agenda en el país vecino, se ha confirmado que Valeria Palma arribará a la ciudad de Guayaquil este domingo. Su llegada marca el cierre de un capítulo internacional y el reinicio de sus actividades en el ámbito del modelaje profesional, donde ha construido una carrera sólida antes de su viaje a Manizales.

Además de su faceta en las pasarelas, Valeria Palma retomará sus responsabilidades como estudiante universitaria en la carrera de negocios digitales. Esta formación académica es una prioridad para la joven, quien busca equilibrar su éxito en los certámenes con una preparación sólida en el mundo tecnológico y empresarial del Ecuador.

Un futuro brillante en el sector digital

La formación de Valeria Palma en el área de los negocios digitales le permite proyectar su carrera más allá de la imagen pública tradicional. Sus estudios en la universidad continuarán de forma regular, demostrando el compromiso de la modelo con su crecimiento intelectual y su capacidad para liderar proyectos en la economía del conocimiento actual.

La Organización Miss Ecuador reitera su orgullo por el papel desempeñado por Valeria Palma, subrayando que su paso por el Reinado Internacional del Café deja un balance positivo. Su capacidad para trabajar en equipo con diseñadores y asesores de renombre ratifica su estatus como una de las figuras más completas de la belleza nacional contemporánea.