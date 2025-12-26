Valeria Palma representará a Ecuador en el Reinado Internacional del Café 2026, en Colombia

Valeria Palma, semifinalista de Miss Ecuador 2025, se alista para representar al país en el Reinado Internacional del Café, a desarrollarse en Manizales, Colombia.

La beldad tiene 19 años y es oriunda de Daule, provincia del Guayas. También representó al país como Miss Teen Intercontinental 2024 y Reina de la Aurora 2025.

Reinado Internacional del Café celebra su 54° edición

Manizales se alista para recibir una nueva edición del Reinado Internacional del Café, uno de los certámenes de belleza más antiguos y prestigiosos del mundo.

En el marco de la 69.ª Feria de Manizales, que se celebrará del 3 al 11 de enero de 2026, candidatas de diversas naciones productoras y consumidoras del grano llegarán a la ‘Ciudad de las Puertas Abiertas’ para competir por la corona. Las actividades oficiales comenzarán el domingo 4 de enero con la tradicional entrega de bandas.

El lunes 5 de enero se celebrará el Desfile de las Carretas del Rocío, uno de los más representativos de la Feria de Manizales. En esa jornada, las candidatas lucen el tradicional traje de Manola y recorren la ciudad en carrozas adornadas con flores. Mientras que el jueves 8 de enero será el Desfile de las Naciones y el viernes 9 el Desfile Solemne de Nuestra Señora de La Macarena.

La velada de elección y coronación será el evento cumbre, donde se conocerá a la sucesora de la brasileña Cristiane Stipp. La nueva beldad asumirá el rol de embajadora global del café colombiano, resaltando la riqueza cultural y económica de esta industria.

Valeria vestirá ropa de diseñadores ecuatorianos

La representante de la Organización Miss Ecuador en el Reinado Internacional del Café prepara con tiempo los trajes que vestirá en este concurso.

Entre las exigencias del certamen de belleza está llevar trajes de baño con colores específicos y diseños únicos que estarán a cargo de José Luis Fernández.

El traje de la Manola es también de Fernández y el que usará en el Desfile de la Macarena es de Marllury Bonilla. El típico es de Carlos Aguilar y se denomina ‘Recolectora de café, mujer trabajadora’, estando inspirado en las mujeres de Ecuador que realizan esta tarea en el campo.

Este traje está compuesto por falda amplia pintada a mano, bustier elaborado con granos de café y detalles con piedras semi preciosas.

Para su actividades diarias, Valeria usará ropa de Marjorie Andrade, María del Mar Proaño, Darwin Vaca, Edinson López y Marizol Montero. Mientras que el manabita Marco Tapia es su asesor de imagen.