Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 6 meses
Seguridad
Sicariato

Primera mujer asesinada del año, en Portoviejo, trabajaba hace más de diez años en un hospital

Portoviejo registró en 2025 múltiples casos de sicariato en vías secundarias y sectores rurales, asociados a disputas entre grupos delictivos.
Valeria Pico Macías, de 38 años, se convirtió en la primera mujer asesinada durante el año 2026 en Portoviejo, Manabí.
El cuerpo de Valeria Pico quedó dentro de la camioneta que conducía tras el ataque armado.



El Diario

Redacción ED.

El Diario

Redacción ED.

sebastianpencas@gmail.com

Valeria Pico Macías, de 38 años, se convirtió en la primera mujer asesinada durante el año 2026 en Portoviejo, Manabí. Ella, recibió varios disparos mientras conducía una camioneta Ford de color negro por la vía Portoviejo-Pachinche. El ataque se registró en el sitio San Ignacio, parroquia Colón, cantón Portoviejo. Una niña de entre 9 y 10 años que viajaba con Pico resultó herida y la  trasladaron de urgencia a una casa de salud.

El vehículo presentaba múltiples impactos de bala en el parabrisas. La víctima falleció en el asiento del conductor y se convirtió en la primera mujer asesinada en Portoviejo durante 2026. Agentes de la Policía Nacional llegaron al lugar, acordonaron la zona y realizaron el levantamiento del cuerpo. Moradores del sitio San Ignacio, al acudir al sitio del ataque, reconocieron a Pico Macías como una residente de la misma comunidad.

Mujer asesinada a tiros en Portoviejo

Según información recabada, la víctima laboraba desde hace más de diez años en una casa de salud de la capital manabita. Posteriormente, en el sector El Cady, ubicado en la misma vía hacia Pachinche, se encontró incinerado un vehículo que presuntamente habría sido utilizado por los autores del crimen. Las autoridades investigan los móviles del ataque armado, que se enmarca en la ola de violencia que afecta a la provincia.

Manabí es una de las provincias más impactadas por homicidios en Ecuador. Portoviejo registró durante 2025 múltiples casos de sicariato en vías secundarias y sectores rurales, frecuentemente asociados a disputas entre grupos delictivos. En los últimos años, Manabí ha mantenido altas tasas de muertes violentas, con cantones como Portoviejo, Manta y Chone concentrando la mayoría de incidentes.

Policía Nacional y la Fiscalía iniciaron las diligencias

Ataques dirigidos contra vehículos en movimiento son un modus operandi recurrente en estos crímenes, donde sicarios utilizan armas de fuego y vehículos para ejecutar y huir rápidamente. La incineración de automotores tras su uso en delitos es una práctica común para eliminar evidencias. La Policía Nacional y la Fiscalía iniciaron las diligencias para identificar a los responsables y esclarecer las circunstancias del hecho.

Este asesinato registrado en Portoviejo se suma a las estadísticas de inseguridad en la región. Las autoridades mantienen operativos permanentes para contrarrestar la acción de organizaciones criminales. La niña herida recibe atención médica, aunque no se ha detallado su estado de salud. El cuerpo de Valeria Pico lo trasladaron hasta el centro forense de Portoviejo para los trámites de ley. (17)

