COMUNIDAD POR USD 1
VIVO

Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 3 meses
Deportes
Copa Libertadores

Varias bajas y dudas tiene Liga de Quito para recibir este jueves 18 de septiembre a Sao Paulo por Conmebol Libertadores

Lesiones, suspensiones y exámenes médicos marcan la previa del encuentro de los 'albos' en el Rodrigo Paz.
Escuchar noticia

•‎

3'

•‎

Escuchar noticia
3 minutos de lectura
Varias bajas y dudas tiene Liga de Quito para recibir este jueves 18 de septiembre a Sao Paulo por Conmebol Libertadores
Varias bajas y dudas tiene Liga de Quito para recibir este jueves 18 de septiembre a Sao Paulo por Conmebol Libertadores

Fabricio Salazar

Redacción ED.

Fabricio Salazar

Redacción ED.

Es un agradecido con la vida que nació el 1 de noviembre del 1990 en el cantón Sucre, Manabí. Lic... Ver más

fsalarzar@lamarea.ec

Liga Deportiva Universitaria de Quito se prepara para uno de sus partidos más importantes del año. Este jueves 18 de septiembre, el ‘Rey de Copas’ ecuatoriano recibirá a Sao Paulo en el estadio Rodrigo Paz Delgado, en el duelo de ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores 2025. El equipo dirigido por el brasileño Tiago Nunes llega con ilusión, pero también con algunas dudas y bajas confirmadas que condicionan su alineación.

El director deportivo de LDU, Eduardo Álvarez, explicó este martes en Radio La Red que dos jugadores son duda hasta última hora: Bryan Ramírez y Alexander Alvarado, piezas claves en el esquema de Nunes. Ramírez sufrió un hematoma, aunque ya fue tratado por el cuerpo médico, mientras que Alvarado recibió un golpe y será sometido a exámenes para descartar una lesión mayor.

A estas incógnitas Liga de Quito suma dos bajas confirmadas: Richard Mina, por lesión, y Fernando Cornejo, suspendido por acumulación de tarjetas amarillas. “Con Richard hubo una inflamación en los dedos del pie, pero estamos organizando un plan de recuperación más pausado”, precisó Álvarez.

Pese a los problemas médicos y sanciones, el dirigente aseguró que la plantilla tiene la jerarquía suficiente para competir. “Yo confío mucho en todos los jugadores, tanto en los que están disputando el partido como en los que estén en el banco. Es un gran grupo, con un vestuario sano, y ahora hay que demostrar el jueves que queremos pasar a la siguiente ronda”, señaló.

Los brasileños también llega con dudas

Sao Paulo, rival de los albos, tampoco llega al 100 %. El técnico argentino Hernán Crespo tiene dudas en la banda izquierda, ya que Enzo Díaz, lateral titular, terminó con molestias en el tobillo su último encuentro. A esto se suma que su alternativa, Wendell, sufrió rigidez en el aductor. Pese a ello, Crespo mostró confianza en contar con al menos uno de ellos para el duelo en Quito.

Expectativa en la hinchada de Liga de Quito

La ilusión de volver a disputar una semifinal de Libertadores se reflejará en las tribunas. Según Álvarez, el Rodrigo Paz Delgado tendrá lleno total este jueves. Las localidades están prácticamente agotadas, salvo un pequeño remanente en la tribuna sur alta. Además, los boletos continúan disponibles en línea con descuentos, y los menores de 12 años pueden ingresar gratis a General y Tribuna.

El partido de ida entre Liga de Quito y Sao Paulo está programado para las 17:00 del jueves 18 de septiembre en el estadio Rodrigo Paz Delgado. La revancha se jugará una semana después, el jueves 25, en el estadio Morumbi de Sao Paulo.

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Kevin Rodríguez debuta con asistencia en victoria de Union Saint-Gilloise en la Champions League

Real Madrid con doblete de Mbappé remonta a Olympique de Marsella en su debut

Varias bajas y dudas tiene Liga de Quito para recibir este jueves 18 de septiembre a Sao Paulo por Conmebol Libertadores

PSG con Willian Pacho inicia la defensa del título de la Champions ante Atalanta

Joven fallece por asfixia tras atragantarse con pastel de carne en Febres Cordero

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Kevin Rodríguez debuta con asistencia en victoria de Union Saint-Gilloise en la Champions League

Real Madrid con doblete de Mbappé remonta a Olympique de Marsella en su debut

Varias bajas y dudas tiene Liga de Quito para recibir este jueves 18 de septiembre a Sao Paulo por Conmebol Libertadores

PSG con Willian Pacho inicia la defensa del título de la Champions ante Atalanta

Joven fallece por asfixia tras atragantarse con pastel de carne en Febres Cordero

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY

Noticias en la web

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Kevin Rodríguez debuta con asistencia en victoria de Union Saint-Gilloise en la Champions League

Real Madrid con doblete de Mbappé remonta a Olympique de Marsella en su debut

PSG con Willian Pacho inicia la defensa del título de la Champions ante Atalanta

Joven fallece por asfixia tras atragantarse con pastel de carne en Febres Cordero

El Festival Latino de Gainesville, en la Florida, reserva un día para la comunidad de Ecuador que reside en Estados Unidos

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

> Historia

> Código de Ética

> Políticas de Privacidad

> Términos y condiciones

> Derecho a Réplica

> Contáctenos

Teléfono: +593 52 933 777

redacc@lamarea.ec

> Contactos de Publicidad

> Mediakit

SOLICITAR RECTIFICACIÓN

Miembros de: AEDEP | SIP | CCREA | AER

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio,

de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio, de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

ANUNCIA AQUÍ
COMUNIDAD

1$us/mes

No te pierdas nada OFERTA RELÁMPAGO