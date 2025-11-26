Velación de policías fallecidas en accidente en Naranjal se realiza en Santo Domingo

Las policías Lisseth Estefanía Hermosa Muñoz y Liz Dayana Gavilanes Zambrano son veladas este miércoles 26 de noviembre en dos sectores de Santo Domingo, luego del accidente de tránsito ocurrido el lunes en el cantón Naranjal (Guayas), donde murieron junto al cabo segundo Irson José Morales Torres, quien conducía el vehículo que se estrelló contra un camión estacionado.

Dolor en Santo Domingo por la pérdida de dos jóvenes policías

La velación de Lisseth Hermosa, de 23 años, se realiza en la cooperativa Gran Colombia, donde familiares y compañeros de la Policía Nacional mantienen un ambiente cargado de pesar. Su padre, Carlos Hermosa, relató que la noticia los mantiene consternados y que su hija había pasado días libres en Santo Domingo antes de retornar a su trabajo en Machala.

El accidente ocurrió cuando el vehículo en el que viajaban se impactó contra un camión estacionado en la vía. En el automotor viajaban cuatro personas: Lisseth, Liz, el conductor Irson Morales y Gregorio Z., propietario del vehículo y único sobreviviente.

Gregorio Z., oriundo de Puerto Limón, permanece en estado crítico debido a múltiples fracturas y traumatismo craneal severo. Su cuerpo quedó atrapado entre los hierros del vehículo.

Velación en Las Delicias y homenajes policiales

En la comuna Las Delicias, familiares y amigos velan a Liz Dayana Gavilanes Zambrano, también integrante de la Policía Nacional. Su sepelio está programado para este miércoles a las 16:00 en el cementerio Rosa M. Coral de la localidad.

Compañeros de la institución realizaron una calle de honor en ambas velaciones, como muestra de reconocimiento al servicio brindado por las dos uniformadas. La ceremonia incluyó formaciones solemnes.

En el caso de Lisseth Hermosa, su inhumación está prevista para este jueves a las 09:00 en el cementerio central de Santo Domingo, donde se espera la presencia de unidades policiales, familiares y habitantes de la ciudad.

Contexto del accidente y perfil de las víctimas

El conductor fallecido, Irson José Morales Torres, cabo segundo de Policía y oriundo de Ventanas (Los Ríos), también se dirigía hacia sus labores cuando ocurrió el siniestro. El choque se produjo en un tramo de la vía donde el camión permanecía estacionado. Las autoridades avanzan con las investigaciones para determinar responsabilidades.

Las víctimas formaban parte de la institución policial y prestaban servicio en Machala. Sus familias resaltaron su compromiso y el proyecto de vida que ambas mantenían dentro de la carrera policial (5).