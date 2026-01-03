COMUNIDAD POR USD 1
Venezolanos en Ecuador son cautos tras la captura de Maduro y esperan la liberación total de su país y la caída de la “dictadura”

La comunidad de venezolanos ven con buenos ojos la operación estadounidense y esperan que se concrete la caída del régimen chavista.
La captura del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro Moro, tras una operación militar en Caracas por parte de Estados Unidos, deja un rayo de esperanza en la comunidad de venezolanos en Ecuador. Este sábado 3 de enero se congregaron en la Cruz del Papa, en Quito, para abordar la situación de su país.

En ellos existe optimismo, pero son cautos al momento de referirse a una posible caída del gobierno de Maduro. Y es que si bien el mandatario venezolano está rumbo a Estados Unidos luego de su captura, todavía hay altos mandos y figuras visibles del chavismo. Entre ellos están Diosdado Cabello, ministro del Interior y Justicia; Vladimir Padrino López, ministro de Defensa y el Fiscal General, Tarek William Saab. Otra figura libre es Delcy Rodríguez, vicepresidenta, y quien no estaría en Venezuela según Clarín aunque The New York Times afirma que sigue en suelo venezolano.

En la concentración de venezolanos en Quito se coreaba esta mañana el “Venezuela libre” y “Viva Venezuela”, acompañado del himno de ese país.

Esto dicen los venezolanos en Ecuador

Manuel Rodríguez, coordinador del Comando con Venezuela en Quito, además de ser también el coordinador del Partido Vente, que es el partido de María Corina Machado, se refirió al tema. Rodríguez destacó que en una reunión preliminar con la líder opositora se dijo que “no hay celebración todavía”. Hay cautela, pues con líderes chavistas en el poder nada está dicho.

“Estamos en el proceso de liberación de Venezuela. Se están dando los pasos, pero recordemos que el ‘cartel de Los Soles’ no está integrado solamente por Nicolás Maduro, es una red criminal que tiene varios cabecillas. Entonces debemos esperar unas horas más para que nos confirmen, a través de nuestra líder María Corina Machado, que ya han sido capturados o desarticulados y que la dictadura de Venezuela haya sido totalmente derrocada”, enfatizó.

Sin embargo, en los venezolanos en Ecuador hay expectativas y por ello la concentración. En ella se dieron detalles de la situación actual del país sudamericano, pero también la posición de los opositores al régimen de Maduro y sin una concentración oficial convocada. “Por supuesto que estamos contentos. Por supuesto que estamos emocionados, alegres, pero debemos aguantarnos un poco más, porque no podemos celebrar hasta tener garantías suficientes es decir ya derrocamos totalmente la tiranía”, mencionó.

Sobre alguna preocupación de conflicto armado dentro de suelo venezolano, Rodríguez afirmó que una minoría, que según él es del 10%, no podrá contra la fuerza del 85% de ciudadanos que rechazan el régimen de Maduro. “La población lo que está esperando es que les digan que ya capturaron a los líderes para salir a celebrar. No a salir a combatir, sino a salir a celebrar”, enfatizó.

Emoción sin festejos

Luis Magallanes, coordinador de la plataforma comunitaria, dijo que esperarán las próximas horas para hablar con certeza. “Nosotros como venezolanos le damos las gracias al gobierno de los Estados Unidos“, dijo Magallanes.

Sin embargo su postura también es crítica para quienes aún apoyan al régimen de Maduro. “Rechazamos la postura del partido del señor Rafael Correa, financiado por las caletas del narcotráfico de Nicolás Maduro”, sentenció. Además, agradeció al presidente Daniel Noboa “porque siempre ha mantenido una postura firme, clara y contundente con la población venezolana”.

Los venezolanos en Ecuador esperan que “la democracia regrese” a su país y verla libre. “Que Venezuela sea libre, tengamos progreso y que Cuba y Nicaragua también sean libres”, concluyó.

Donald Trump aseguró que Estados Unidos dirigirá Venezuela mientras ocurre una transición “apropiada”

