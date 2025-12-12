COMUNIDAD POR USD 1
Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 6 meses
Mundo
Latinoamérica

Venezuela acusa a Estados Unidos de suspender los vuelos de deportación de migrantes venezolanos

El Gobierno de Venezuela informó que Estados Unidos suspendió de forma unilateral los vuelos de deportación de migrantes venezolanos programados para este viernes 12 de diciembre.
Los vuelos de deportación se había mantenido pese a las tensiones entre Venezuela y Estados Unidos.
Los vuelos de deportación se había mantenido pese a las tensiones entre Venezuela y Estados Unidos.
Los vuelos de deportación se había mantenido pese a las tensiones entre Venezuela y Estados Unidos.

El Diario

Redacción ED.

El Diario

Redacción ED.

sebastianpencas@gmail.com

Las autoridades de Venezuela anunciaron que Estados Unidos suspendió de forma “unilateral” los vuelos de deportación de migrantes venezolanos previstos para este viernes y que iban a facilitar “el regreso de ciudadanos venezolanos” al país caribeño.

“La medida contradice el discurso oficial de ese país respecto a la situación de los migrantes en su territorio y genera incertidumbre entre las familias venezolanas que esperaban el reencuentro”, alertó el Ministerio del Interior de Venezuela en un comunicado.

Venezuela espera que  Estados Unidos rectifique

Así, aseveró que esta suspensión “interrumpe un proceso que se venía ejecutando de forma coordinada y que representaba una vía para aliviar la situación de connacionales detenidos y perseguidos en suelo estadounidense“. “La expectativa del retorno seguro y digno se ve ahora frustrada por una decisión que, además de inesperada, resulta contradictoria frente a los compromisos previamente asumidos”, recoge el texto.

“Se confía en que el Gobierno de los Estados Unidos rectifique más temprano que tarde y se reinicie el proceso de regreso de los venezolanos afectados”, apuntó el Ministerio.

Además, reiteró la disposición de Caracas a “recibir a sus ciudadanos con los brazos abiertos, garantizando acompañamiento y apoyo en su reintegración”.

Vuelos se han dado con regularidad

Los vuelos de deportación desde Estados Unidos hacia Venezuela se han mantenido con regularidad. Esto, pese a las tensiones bilaterales y la ausencia de relaciones diplomáticas desde 2019. Los traslados, generalmente dos por semana (miércoles y viernes), forman parte de acuerdos para el retorno de migrantes venezolanos.

A pesar de advertencias estadounidenses sobre riesgos en el espacio aéreo venezolano debido a operaciones militares en la región del Caribe, los vuelos de repatriación habían continuado hasta esta suspensión específica del 12 de diciembre.

Tensión entre Estados Unidos y Venezuela

En noviembre pasado, tras declaraciones del presidente estadounidense Donald Trump sobre considerar cerrado el espacio aéreo venezolano, Caracas había interpretado inicialmente una interrupción general. Sin embargo, posteriormente se reanudaron algunos vuelos. La actual suspensión afecta directamente el vuelo programado para este viernes.

Este episodio se enmarca en un contexto de crecientes tensiones. Esto incluye despliegues militares estadounidenses en el Caribe y cancelaciones de vuelos comerciales internacionales hacia Venezuela por alertas de seguridad.

El Gobierno venezolano enfatizó que la medida estadounidense resulta “inesperada y contradictoria” frente a compromisos previos.  Esto, aunque no se ha emitido confirmación oficial desde Washington sobre los motivos de la cancelación.

