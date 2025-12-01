COMUNIDAD POR USD 1
Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 5 meses
Mundo
Latinoamérica

Venezuela pide apoyo a la OPEP para frenar la “agresión” de Estados Unidos y alerta riesgo energético mundial

Nicolás Maduro solicitó respaldo urgente a la OPEP ante el operativo militar estadounidense en el Caribe, que Caracas considera una amenaza directa para la estabilidad petrolera global.
Venezuela pide apoyo a la OPEP y denuncia agresión de Estados Unidos en el Caribe.
El gobierno de Nicolás Maduro asegura que Washington busca desestabilizar su control territorial. Foto: IG gobdevenezuela.
La tensión entre Venezuela y Estados Unidos aumenta mientras Caracas solicita apoyo a la OPEP para frenar lo que considera una agresión de Estados Unidos a Venezuela, originada por un operativo militar activo en el Caribe. El gobierno de Nicolás Maduro asegura que Washington busca desestabilizar su control territorial y apropiarse de las mayores reservas de petróleo del mundo.

El mensaje llegó por una carta divulgada este domingo. Maduro escribió: “Espero contar con sus mejores esfuerzos para contribuir a detener esta agresión que se gesta con cada vez más fuerza y amenaza seriamente los equilibrios del mercado energético internacional”. La vicepresidenta Delcy Rodríguez leyó el documento durante la conferencia ministerial 2025 de la alianza OPEP+, liderada por Arabia Saudita con participación estratégica de Rusia.

Advertencia a la OPEP sobre riesgo petrolero global

El texto enviado por Caracas señala que está “en grave peligro la estabilidad de la producción petrolera venezolana y el mercado mundial”. Venezuela sostiene que el despliegue estadounidense incluye buques destructores, aviones de combate, miles de efectivos y el portaaviones más grande del mundo, lo que representa un riesgo directo para la seguridad energética regional.

Autoridades venezolanas afirman que estas maniobras no buscan combatir el narcotráfico y que, por el contrario, forman parte de un intento de derrocar a Maduro. Washington considera ilegítimo al actual gobierno venezolano, mientras Caracas acusa a Estados Unidos de consolidar un cerco con capacidad para alterar el mercado internacional del crudo.

Cerco aéreo provoca suspensión de vuelos y más tensiones

La tensión escaló luego de que el presidente Donald Trump advirtiera que el espacio aéreo venezolano debe considerarse “cerrado en su totalidad”. Tras esa declaración, seis aerolíneas internacionales suspendieron sus conexiones con Venezuela, después de recibir una alerta aérea por la creciente actividad militar en la región.

A la medida se sumó este domingo la agencia rusa Pegas Touristik, que suspendió sus vuelos hacia la isla de Nueva Esparta. Desde 2021 Venezuela y Rusia firmaron acuerdos turísticos que impulsaron la llegada de miles de visitantes rusos, un flujo crucial para la economía local que depende ampliamente del turismo.

Conviasa mantiene rutas con Rusia pese a la crisis regional

A pesar del cerco creciente, Venezuela mantiene dos rutas hacia Rusia mediante la aerolínea estatal Conviasa, aliada central del chavismo en su estrategia internacional.

