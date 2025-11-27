Venezuela retira concesiones a seis aerolíneas, entre ellas Avianca, LATAM, Iberia y GOL tras suspensión de vuelos por alertas de seguridad

El Gobierno de Venezuela retiró las concesiones de seis aerolíneas internacionales que suspendieron vuelos hacia Caracas tras las alertas de seguridad emitidas por Estados Unidos y otros países. Entre las compañías afectadas está la española Iberia, cuya decisión de paralizar operaciones desató críticas del Ejecutivo venezolano.

El Instituto Nacional de Aeronáutica Civil (INAC) comunicó la medida a través de su cuenta oficial en Instagram. El organismo informó que Iberia, TAP Air Portugal, Turkish Airlines, Avianca, LATAM Airlines Colombia y la brasileña GOL quedaron sin autorización para operar en el país. Las autoridades afirmaron que estas empresas “se sumaron a acciones de terrorismo de Estado promovidas por Estados Unidos” al suspender sus vuelos.

El INAC cuestionó que las aerolíneas actuaran con base en un NOTAM estadounidense. Ese aviso no proviene de la autoridad competente en la FIR Maiquetía, mientras que la institución alegó que la FAA no tiene jurisdicción en ese espacio aéreo.

Venezuela había hecho amenaza

Las advertencias de la Administración Federal de Aviación (FAA) se difundieron el sábado. La agencia estadounidense recomendó extremar precauciones en el espacio aéreo de Venezuela debido al deterioro de la situación de seguridad y al aumento de la actividad militar en la zona. Tras esa comunicación, Iberia paralizó sus vuelos, siguiendo además recomendaciones de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA) de España.

La aerolínea española explicó que su prioridad absoluta es la seguridad y afirmó que no puede operar en áreas donde exista riesgo elevado. También expresó su intención de volver cuando se restablezcan las condiciones necesarias.

En Venezuela, la reacción oficial se centró en críticas a Estados Unidos. El ministro de Interior, Diosdado Cabello, señaló en su programa de la cadena estatal VTV que el NOTAM emitido por Estados Unidos incluía a otros países de la región. Cuestionó que las aerolíneas mantuvieran vuelos a esos destinos sin inconvenientes mientras retiraban sus operaciones en Venezuela.

Cabello afirmó que la suspensión de vuelos responde a presiones políticas y afirmó que las compañías cedieron ante la influencia estadounidense. Negó que existan riesgos que justifiquen tales decisiones.

Pasajeros quedan sin vuelos

La cancelación de rutas afecta a miles de pasajeros que dependen de conexiones internacionales para viajar hacia o desde Venezuela. El tráfico aéreo ya registraba importantes limitaciones y la salida de estas seis aerolíneas complica aún más la conectividad con Europa y otros destinos de la región.

Las autoridades venezolanas insisten en que actuarán conforme a las normas aeronáuticas nacionales. Sostienen que la revocatoria responde a la defensa de la soberanía del espacio aéreo y al rechazo de injerencias externas. Mientras tanto, las aerolíneas no han confirmado fechas para un eventual retorno.

El Gobierno de Venezuela aseguró que continuará evaluando el desarrollo de la situación y que tomará nuevas decisiones si lo considera necesario. Hasta el momento, mantiene la tesis de que las alertas estadounidenses forman parte de una estrategia para afectar al país, mientras que las compañías aseguran que su postura responde a protocolos de seguridad internacional. Mientras tanto la incertidumbre persiste en los usuarios de las aerolíneas, quienes buscan alternativas de vuelos.