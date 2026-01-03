Venezuela solicita formalmente la convocatoria urgente del Consejo de Seguridad de la ONU tras ataque de Estados Unidos

El ministro de Asuntos Exteriores de Venezuela, Yván Gil, informó que la misión de su país ante la ONU solicitó formalmente la convocatoria de una sesión de urgencia del Consejo de Seguridad del ente internacional. Esto, para abordar la “agresión criminal” de Estados Unidos.

“La República Bolivariana de Venezuela, solicita (…) tenga a bien convocar de manera urgente una reunión de emergencia en la que se discutan los actos de agresión perpetrados por los Estados Unidos de América contra la República Bolivariana de Venezuela”, planteó el embajador de Venezuela ante la ONU, Samuel Reinaldo Moncada Acosta, en la misiva oficial.

Venezuela pide condenar la “agresión”

Pide además la condena a la “agresión”, solicita el cese de los ataques armados estadounidenses contra Venezuela y medidas para que Washington “responda por los crímenes de agresión cometidos”.

El documento denuncia “un conjunto de ataques armados brutales” de Estados Unidos contra instalaciones civiles y militares en Caracas y otras ciudades de Miranda, Aragua y La Guaira. “Tropas especiales estadounidenses están ejecutando ataques en diversos puntos del territorio nacional con helicópteros y aviones”, aseguró.

Caracas destaca que se trata de un “flagrante acto de agresión, premeditado, reconocido y publicitado” por el Gobierno de Estados Unidos. Esto “viola las disposiciones del párrafo 4 del Artículo 2 de la Carta de las Naciones Unidas” que veta el uso de la fuerza contra cualquier Estado, dijo.

“Se trata de una guerra colonial”

Venezuela considera que se trata de un ataque “criminal e injustificado” sin precedentes en la historia venezolana salvo por los ataques de Reino Unido, Alemania e Italia del año 1902. El ataque estadounidense “muestra su verdadero rostro: se trata de una guerra colonial para destruir nuestra forma republicana de gobierno, libremente decidida por nuestro pueblo e imponer un gobierno títere que permita el saqueo de nuestros recursos naturales, entre ellos la mayor reserva de petróleo del mundo”.

Caracas advierte así de que se reserva “el derecho inherente a la legitima defensa” para proteger su población, su soberanía e integridad territorial.

Países como Colombia y Rusia ya se habían mostrado favorables a la convocatoria de una sesión de urgencia del Consejo de Seguridad de la ONU, cuya presidencia de turno corresponde este mes a Abukar Osman, de Somalia, uno de los diez países que forman en estos momentos junto a los cinco miembros permanentes el Consejo de Seguridad de la ONU.

Lo capturaron en Venezuela

El presidente estadounidense Donald Trump anunció este sábado la captura de Nicolás Maduro tras una operación militar ejecutada en suelo venezolano. El operativo, liderado por la unidad de élite Delta Force, incluyó el uso de helicópteros Chinook y ataques aéreos en Caracas para facilitar la extracción.

Maduro fue arrestado junto a su esposa, Cilia Flores, para ser juzgado en Estados Unidos por cargos de narcoterrorismo y conspiración. Mientras la opositora María Corina Machado celebró el fin del chavismo, la vicepresidenta Delcy Rodríguez exigió pruebas de vida.

Cabe mencionar que Rodríguez se encontraría actualmente en Rusia, según confirmaron fuentes familiarizadas con sus desplazamientos a diario El Clarín.