Vicente Fernández revive con álbum póstumo ‘Tributo al rey, con banda’ y artistas de élite

A solo semanas de cumplirse el cuarto aniversario luctuoso de Vicente Fernández, su legado musical vuelve a ocupar un lugar central en la escena cultural. La familia del Charro de Huentitán confirmó el lanzamiento de un álbum póstumo que reinterpreta sus clásicos con voces de artistas consolidados y emergentes.

Además, el proyecto busca conectar generaciones sin perder la esencia interpretativa que convirtió a Vicente Fernández en una leyenda. El disco llevará por título “Tributo al rey, con banda” y reunirá 25 temas que celebran su obra.

Álbum póstumo de Vicente Fernández reunirá a referentes y nuevas estrellas

Según anunció Vicente Fernández Jr., el material discográfico estará disponible a finales de febrero. La producción fusiona estilos y generaciones dentro del regional mexicano, con arreglos de banda y colaboraciones inéditas.

“Estoy muy agradecido con cada una de las personas que están en este disco y tenemos la seguridad de que va a ser algo de colección para todo el público fanático de la música de mi padre”, declaró Vicente Fernández Jr. en entrevista con Latinus.

El álbum reúne a referentes tradicionales y a exponentes de la nueva ola del género. La selección artística busca respetar la identidad musical de Don Vicente y, al mismo tiempo, abrir su obra a nuevas audiencias.

Lista de artistas que participan en “Tributo al rey, con banda”

Entre los nombres que destacan dentro del proyecto figuran Julio Preciado, Banda El Recodo de Don Cruz Lizárraga, Ana Bárbara, Yuri, Alejandro Fernández “El Potrillo”, Christian Nodal y Ángela Aguilar.

También se suman agrupaciones y artistas de fuerte impacto entre el público joven como Fuerza Regida, lo que refuerza la intención del proyecto de tender puentes generacionales.

“El objetivo es ofrecer nuevas reinterpretaciones que conecten a artistas consolidados con públicos jóvenes”, explicó el hijo mayor de Vicente Fernández. “El disco va a ser algo de colección para todo el público fanático de la música de mi padre”.

La familia Fernández prepara más proyectos para honrar el legado

Este anuncio llega poco después de que Alejandro Fernández revelara otro proyecto familiar enfocado en preservar la memoria de su padre. La iniciativa contempla un espacio que permita al público conocer la vida de Don Vicente fuera de los escenarios.

“La teoría y la idea es hacerlo aquí en la casa, para que la gente pudiera venir y vivir la experiencia de donde vivía, donde dormía, donde comía, donde pasaba su tiempo libre (…) Hacer como algo ching*n o si no, llevarnos los muebles y hacerlo en una casona allá en Avenida Vallarta”, comentó Alejandro Fernández ante la prensa.

Por ahora, el proyecto permanece en etapa de desarrollo y no cuenta con una fecha de apertura definida. Sin embargo, confirma la intención de la familia de mantener vivo el legado cultural y artístico de Vicente Fernández.