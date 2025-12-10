Vicepresidenta de Venezuela asegura que el Nobel de la Paz de María Corina Machado está “manchado de sangre”

La vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, aseguró este miércoles que el Nobel de la Paz 2025 de María Corina Machado, líder opositora, es un “premio manchado de sangre”.

Ana Corina Sosa, hija de la activista política, recibió el galardón hoy, después de que esta no pudo llegar a tiempo a la ceremonia en la capital de Noruega, Oslo,

La crítica de Delcy Rodríguez al Nobel

“En Noruega asistieron a un velorio. Un fracaso, fracaso total, el show fracasó“, dijo Rodríguez, sosteniendo que Machado no se presentó al evento “por miedo” al rechazo del pueblo noruego, que había salido a protestar a las calles por lo que “era un premio manchado de sangre”, según recoge Globovisión.

La ‘número dos’ de Nicolás Maduro señaló que los que acudieron a este “show” son los mismos que levantan la mano a favor del genocidio de Israel contra el pueblo palestino. “Allí fueron a parar, aplaudir un premio sangriento. (…) Allí fueron los sionistas, fracasados, a sumar un show más en su triste agenda contra los pueblos libres del mundo”, agregó.

Así fue la ceremonia del Nobel en Oslo

En la ceremonia de este miércoles, Ana Corina Sosa Machado, recibió el diploma y la medalla de oro en nombre de su madre.

Sosa leyó el discurso de aceptación, donde María Corina Machado dedicó el galardón a los “millones de venezolanos anónimos” que luchan por la democracia y a líderes internacionales que la apoyaron.

El presidente del Comité Noruego del Nobel, Jørgen Watne Frydnes, elogió a la venezolana por unir movimientos políticos y civiles contra la militarización en su país, instando al presidente Nicolás Maduro a aceptar los resultados electorales de 2024 y renunciar para restaurar la democracia.

Viaje secreto de Machado a Noruega

María Corina Machado, inhabilitada políticamente y en clandestinidad por 16 meses, salió de Venezuela el martes en un barco hacia Curazao.

Desde allí, tomó un vuelo hacia Noruega, según fuentes citadas por el Wall Street Journal. Sin embargo, no llegó a tiempo para la ceremonia debido a medidas de seguridad.

En una llamada telefónica difundida por el Comité Nobel, Machado confirmó estar “en camino” a Oslo. Además, expresó gratitud por el riesgo asumido por quienes facilitaron su viaje.

Su hija indicó que la líder opositora llegará en horas para reunirse con su familia y participar en actividades. Esto, incluye una conferencia de prensa, mañana en el Parlamento noruego.