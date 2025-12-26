Vicepresidenta María José Pinto anuncia solución a la crisis de medicamentos en Ecuador para 2026

La vicepresidenta de Ecuador, María José Pinto, quien también dirige el Ministerio de Salud Pública, anunció que la crisis en el abastecimiento de medicamentos en el sistema público de salud, una de las principales quejas de los pacientes, se resolverá durante el primer trimestre de 2026. Esta medida forma parte de las prioridades para abordar el “complicado” estado actual del sector salud, mediante una compra emergente, centralizada y transparente de medicinas de alto consumo. La declaración se produce en medio de desafíos como la gestión ineficiente, la corrupción y la falta de continuidad en políticas sanitarias, con el objetivo de garantizar el acceso oportuno a tratamientos esenciales en todo el país.

Según agencia EFE, María José Pinto indicó que entre los medicamentos prioritarios se incluyen productos para la presión arterial, insulina, paracetamol y anestésicos para cirugías, como el fentanilo, cuya adquisición anterior resultó en incidentes como sobredosis de dos doctores. “Ahí tenemos un grave problema, porque una de las cosas que tenemos que comprar es fentanilo, por ejemplo, y la última vez que compramos (…) hubo dos sobredosis de doctores con fentanilo”, reveló la funcionaria, enfatizando su importancia para operaciones quirúrgicas.

Prioridades en medicamentos y sistemas de inventarios

María José Pinto fue enfática en la necesidad de implementar el sistema nacional de inventarios para rastrear la disponibilidad, cantidad y ubicación de los medicamentos. “Eso ya existe, es simplemente un compromiso de la gente a utilizarlo”, añadió.

Como ejemplo de avances en distribución, Pinto mencionó que el país cuenta con 4,5 millones de vacunas contra la influenza. En solo 25 días se vacunaron más de 700.000 personas. Esto ocurre en un contexto donde se ha confirmado un caso de gripe A(H3N2) variante K en Ecuador. El proceso de vacunación gratuita se extenderá hasta marzo de 2026.

La vicepresidenta, María José Pinto @mjpintoec, informó en Radio Democracia que la vacunación está disponible para toda la población. Esta medida se toma de forma preventiva y nos permite cuidar a la población más vulnerable pic.twitter.com/INpE8G2nAg — Vicepresidencia (@Vice_Ec) December 24, 2025

Desafíos en gestión y coordinación institucional

Otro desafío es la falta de continuidad en las políticas sanitarias. “Ya existe una estrategia de salud, fue hecha por organismos internacionales, por expertos, revisando en otros países qué es lo que han hecho para mejorar, y nadie la sigue”, explicó María José Pinto.

La vicepresidenta identificó múltiples crisis en el sector: la de medicamentos, que espera resolver en el primer trimestre de 2026. Asimismo, la de infraestructura, con más de 2.000 establecimientos que requieren inversión, donde prevé participación del sector privado; y la de recursos humanos, donde “salen más doctores graduados de los que podemos contratar en el Ecuador” y solo el 40% de las enfermeras aprueban el examen para ejercer.

Corrupción en el sector salud

Respecto a la corrupción, María José Pinto fue directa: “Lamentablemente, y tengo que decirlo, para mí es durísimo. Es uno de los sectores más corruptos es el de la salud, en general”. De acuerdo con el portal Primicias, Pinto aclaró que no todo está mal, destacando “maravillosos doctores” y personal dedicado en el Ministerio. Además advirtió que algunos han convertido el sistema en un negocio.

A pesar de estos retos, resaltó logros como el reconocimiento internacional por el manejo de casos de VIH. También el combate a la desnutrición crónica infantil. “También tenemos gente que ha dejado que el sistema se vuelva un negocio”, dijo Pinto (24).