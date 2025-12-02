COMUNIDAD POR USD 1
Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 5 meses
Ecuador
Gobierno

Vicepresidenta María José Pinto asume delegación del Comité contra la Desnutrición Infantil

El documento establece que la vicepresidenta presidirá las sesiones del Comité y coordinará las acciones interministeriales para reducir los índices de desnutrición crónica infantil.
Daniel Noboa nombra a María José Pinto delegada presidencial para combatir desnutrición crónica infantil. FOTO: @Vice_EC.
Redacción ED.

Redacción ED.

El presidente Daniel Noboa designó este lunes 1 de diciembre a la vicepresidenta María José Pinto como su delegada ante el Comité Intersectorial para la Prevención y Reducción de la Desnutrición Crónica Infantil, mediante el Decreto Ejecutivo 237 publicado en el Registro Oficial.

El documento establece que María José Pinto presidirá las sesiones del Comité y coordinará las acciones interministeriales para reducir los índices de desnutrición crónica infantil. Además, deroga toda norma de menor jerarquía que se oponga a lo dispuesto.

Segunda delegación clave en menos de dos semanas

Esta es la segunda función de alto nivel que recibe la vicepresidenta en menos de 15 días. El 18 de noviembre de 2025, Noboa le delegó las atribuciones del Ministerio de Salud Pública tras el paso de cinco ministros en menos de dos años, en medio de la crisis de desabastecimiento de medicamentos e insumos hospitalarios.La nueva designación se enmarca en las prioridades definidas desde el inicio del segundo mandato de Noboa.

El 24 de mayo de 2025, día de su posesión, el Mandatario estableció por decreto que la Vicepresidencia coordinaría directamente cinco áreas estratégicas: salud mental, educación intercultural bilingüe, prevención del embarazo adolescente, atención a la primera infancia y desnutrición crónica infantil.

Recientemente, la vicepresidenta María José Pinto y la ministra de educación Gilda Alcívar visitaron las U.E. Las Acacias y José Peralta en Guayaquil para acompañar la implementación del Proyecto de Comidas Escolares junto a delegados del Programa Mundial de Alimentos. “Una acción clave para prevenir la desnutrición infantil y garantizar que cada estudiante tenga la energía y el bienestar necesarios para aprender”, se lee en un tuit de la red social de la Vicepresidencia en X.

El Comité Intersectorial y su misión nacional

Por ello, el Comité, creado en 2018 y reformado en varias ocasiones, reúne a los ministerios de Salud, Inclusión Económica y Social, Educación, Agricultura, Mujer y Derechos Humanos, entre otras entidades. Sin embargo, su meta es reducir la desnutrición crónica infantil por debajo del 10 % al 2030. Un compromiso asumido ante la ONU y el Banco Mundial.

La desnutrición crónica infantil afecta  al 20,1% (Encuesta Nacional sobre Desnutrición Infantil, 2023) de los niños menores de 2 años en Ecuador.

Plan de acción y financiamiento 2025-2027

La delegación presidencial busca acelerar la ejecución del Plan Intersectorial de Alimentación y Nutrición. Este dispone de aproximadamente 180 millones de dólares para el trienio 2025-2027. Los recursos provienen parcialmente de cooperación del Banco Mundial, Unicef y el Programa Mundial de Alimentos.

Hasta el cierre de esta edición, la Vicepresidencia no ha anunciado la fecha de la primera sesión del Comité bajo la presidencia delegada de María José Pinto. Tampoco los ajustes inmediatos en la estrategia nacional contra la desnutrición crónica infantil.

