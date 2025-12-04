COMUNIDAD POR USD 1
VIVO

Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 5 meses
Espectáculos
Belleza

Victoria Kjaer, Miss Universo 2024, visitó la provincia de Manabí: ¿Cuál fue el motivo?

Victoria Kjaer entregó la corona de Miss Universo hace unos días y ahora llegó a Manabí para ser parte de un importante evento.
Escuchar noticia

•‎

3'

•‎

Escuchar noticia
3 minutos de lectura
La Miss Universo 2024 publicó un video del mar de Manta.
La Miss Universo 2024 publicó un video del mar de Manta.
La Miss Universo 2024 publicó un video del mar de Manta.

El Diario

Redacción ED.

El Diario

Redacción ED.

sebastianpencas@gmail.com

La modelo danesa Victoria Kjaer, Miss Universo 2024, visitó Ecuador por segunda ocasión. Esta vez, llegó a la ciudad de Manta, en la provincia de Manabí.

La exsoberana universal compartió varios estados en Instagram sobre su visita al país. Entre ellos, estuvo un video de la playa mantense, donde se observa toda su belleza natural.

La visita sorpresa de Victoria Kjaer

El regreso de Victoria Kjaer a Ecuador se dio a conocer la tarde de ayer, cuando participó en la inauguración de la primera torre de Grand Bay, un proyecto de 120 millones de dólares que busca transformar la oferta residencial y vacacional de Manta. Previamente, no se había anunciado su presencia en el evento.

La Cámara de Comercio de Manta informó que la rubia fue  la invitada especial de la jornada y realizó el brindis. También estuvo en el escenario al momento de cortar la cinta inaugural.

Victoria Kjaer en la inauguración de la torre Grand Bay.

Su primera vez en Ecuador

En julio pasado, Victoria Kjaer estuvo en Ecuador durante una semana, participando en varios eventos, como el certamen Miss Universo Ecuador 2025.

La beldad danesa fue la encargada de coronar a Nadia Mejía como reina nacional, en el Palacio de Cristal de Guayaquil. Luego, visitó las Islas Galápagos, donde se dijo maravillada por su belleza. “Tengo muchas expectativas con respecto a este viaje. He escuchado cosas absolutamente increíbles sobre Galápagos. Soy una gran defensora de los derechos de los animales y esa es una de mis causas, así que estar aquí para ver cuánto hacen por el bienestar animal me emociona”, indicó a su llegada.

Durante su visita, grabó un video especial para mostrar al mundo la biodiversidad y riqueza cultural del archipiélago. Además, adoptó una tortuga.

¿Quién es Victoria Kjaer Theilvig?

Nacida en Søborg, Copenhague, Victoria Kjaer Theilvig tiene una licenciatura en Negocios y Mercadotecnia y experiencia en la industria de la joyería. Antes de su coronación como Miss Universo 2024, representó a Dinamarca en Miss Grand Internacional 2022, donde destacó por su elocuencia y elegancia.

La corona universal la ganó en la 73ª edición del certamen, desarrollada en Ciudad de México el 16 de noviembre de 2024. Mientras que entregó el título en noviembre pasado, a la mexicana Fátima Bosch.

Sobre el proyecto Grand Bay

El proyecto inmobiliario Grand Bay inauguró su primera torre en Manta ayer, marcando un hito en inversión turística y residencial con infraestructura sostenible y tecnología sismorresistente.

Grand Bay se levanta sobre un terreno de casi 12.000 metros cuadrados con un frente oceánico de 250 metros, una característica que garantiza que todos los departamentos gocen de vistas del Pacífico. El proyecto pertenece al Grupo Campana.

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Mujer con un bebé en brazos murió por una bala perdida durante persecución en Guayaquil

Operativo militar en Esmeraldas decomisa 1,3 toneladas de droga y se detuvo a tres personas

Visita de Estado de Vladimir Putin fortalece la asociación estratégica entre India y Rusia

WhatsApp ayudará a los nuevos integrantes de los grupos a “ponerse al día” con un historial de mensajes

Centro de control del SNI: Ecuador firma contrato millonario para modernizar su red eléctrica

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Mujer con un bebé en brazos murió por una bala perdida durante persecución en Guayaquil

Operativo militar en Esmeraldas decomisa 1,3 toneladas de droga y se detuvo a tres personas

Visita de Estado de Vladimir Putin fortalece la asociación estratégica entre India y Rusia

WhatsApp ayudará a los nuevos integrantes de los grupos a “ponerse al día” con un historial de mensajes

Centro de control del SNI: Ecuador firma contrato millonario para modernizar su red eléctrica

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY

Noticias en la web

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Mujer con un bebé en brazos murió por una bala perdida durante persecución en Guayaquil

Operativo militar en Esmeraldas decomisa 1,3 toneladas de droga y se detuvo a tres personas

Visita de Estado de Vladimir Putin fortalece la asociación estratégica entre India y Rusia

WhatsApp ayudará a los nuevos integrantes de los grupos a “ponerse al día” con un historial de mensajes

Centro de control del SNI: Ecuador firma contrato millonario para modernizar su red eléctrica

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

> Historia

> Código de Ética

> Políticas de Privacidad

> Términos y condiciones

> Derecho a Réplica

> Contáctenos

Teléfono: +593 52 933 777

redacc@lamarea.ec

> Contactos de Publicidad

> Mediakit

SOLICITAR RECTIFICACIÓN

Miembros de: AEDEP | SIP | CCREA | AER

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio,

de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio, de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

ANUNCIA AQUÍ
COMUNIDAD

1$us/mes

No te pierdas nada OFERTA RELÁMPAGO