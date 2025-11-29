Victoria Ruffo confirma que su regreso a las telenovelas llegará con un proyecto secreto en 2026

A pocas semanas de cerrar el año, Victoria Ruffo sorprendió a sus seguidores al anunciar que su regreso a las telenovelas tomará fuerza durante 2026. La actriz aseguró que retoma su camino en televisión con un proyecto que mantiene en absoluto secreto. Además, adelantó que sus admiradores vivirán un año lleno de sorpresas.

Durante un encuentro reciente con medios, la reconocida reina de las telenovelas compartió detalles sobre sus planes profesionales. De manera directa, habló sobre su deseo de volver a los foros y unirse nuevamente a un melodrama importante. Ese anuncio consolidó a Victoria Ruffo regreso a las telenovelas como una de las noticias más comentadas de la industria.

Rumbo a un esperado proyecto televisivo

Victoria Ruffo confirmó que cada día siente más cercana su vuelta al género que marcó su carrera. “Sí, yo creo que sí volveré a las telenovelas ya hay un proyecto importante, interesante para el año que entra en televisión”, expresó frente a las cámaras. Con ello, reafirmó que analiza cuidadosamente cada propuesta.

Al ser consultada por la historia que podría marcar este retorno, la actriz explicó que el lanzamiento ocurriría durante 2026. “Acuérdate que luego Diosito se burla y se ríe de nosotros para contar nuestros planes. Claro. Está uno cuente y cuente y él le decía: ‘No me digas todo eso, ¿vas a hacer?’ En los planes de Dios no se sabe, pero sí hay planes de hacer una”, comentó la mexicana.

Factores que influyen en la decisión de sumarse a algún proyecto

Victoria Ruffo señaló que antes de aceptar un nuevo reto profesional revisa distintos elementos que garantizan la calidad del proyecto. “Principalmente una buena historia, un buen personaje, un buen reparto, una buena producción, un buen director, un buen horario. O sea, yo creo que tiene que haber todo eso”, indicó.

Con más de cuatro décadas de trabajo, Ruffo continúa como una de las figuras más influyentes de la televisión mexicana. Entre sus telenovelas más exitosas destacan “Simplemente María” (1989), “La Madrastra” (2005), “En nombre del amor” (2008) y “Corona de lágrimas” (2012). Esta última ganó tanta popularidad que obtuvo una segunda parte estrenada en 2023.