COMUNIDAD POR USD 1
VIVO

Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 5 meses
Deportes
Ecuatorianos

VIDEO | Gonzalo Plata habría sido captado nuevamente en una discoteca de Brasil y aumenta la furia en la hinchada del Flamengo

El ecuatoriano había argumentado que no pasa por un buen momento emocional, pero los hinchas afirman dudar de esa versión.
Escuchar noticia

•‎

3'

•‎

Escuchar noticia
3 minutos de lectura
VIDEO | Gonzalo Plata habría sido captado nuevamente en una discoteca de Brasil y aumenta la furia en la hinchada del Flamengo
Plata fue convocado a la Tri y hasta ahora no existe reporte de su arribo a Toronto, Canadá, donde concentran los llamados por Sebastián Beccacece.
VIDEO | Gonzalo Plata habría sido captado nuevamente en una discoteca de Brasil y aumenta la furia en la hinchada del Flamengo
Plata fue convocado a la Tri y hasta ahora no existe reporte de su arribo a Toronto, Canadá, donde concentran los llamados por Sebastián Beccacece.

El Diario

Redacción ED.

El Diario

Redacción ED.

sebastianpencas@gmail.com

Gonzalo Plata nuevamente está en el ojo del huracán en la hinchada del Flamengo de Brasil. Un aparente nuevo acto que los aficionados consideran falta de disciplina complica la situación del extremo ecuatoriano.

Este lunes 10 de noviembre una cuenta de X (antes Twitter), publicó un video de Plata en un bar de Río de Janeiro. La grabación de la pieza audiovisual se habría dado la madrugada de este mismo día. Sin embargo, hasta el momento no se ha podido conocer si el material es actual o si se trata de una escena de otro día y que recién se hizo pública.

En el video publicado por la cuenta Mattos (@crfmattos) se aprecia a una persona muy parecida a Gonzalo Plata. Está vestido con zapatos blancos, pantalón corto color beige y una camiseta blanca. En la pieza, la persona, que sería el ecuatoriano, está conversando con alguien más a quien no se le puede distinguir el género. El convocado por Sebastián Beccacece a la ‘Tri’ no tiene vaso alguno en sus manos y es visto dialogando.

Plata causa enojo en hinchas

La veracidad y actualidad del video que tendría como actor principal a Gonzalo Plata no ha sido confirmado o descartado por el futbolista y de nadie de su entorno. Lo que sí es verdad es que los aficionados del Flamengo están molestos por la aparente presencia del tricolor en una “nueva fiesta”.

“Esta madrugada, a la 1 de la mañana, el deportista, que atraviesa un mal momento psicológico, se está emborrachando en Vitrinni”, posteó la cuenta que hizo público el video. La persona, identificada como hincha del ‘Fla’ sentenció: “Hermano, no hay nada que hacer. No tiene remedio. El tipo no puede controlarse; ni siquiera cuando su equipo recorta distancias con Palmeiras se tranquiliza. Debe ser destituido de su cargo inmediatamente”.

Otra cuenta aficionada identificada con el usuario Central do Arrascaeta (@centralarraxca) también elevó la crítica a Gonzalo Plata y parafraseó la versión del ecuatoriano cuando salió a defenderse de los ataques por su conducta dentro y fuera de la cancha. “‘Me siento mal anímicamente’. Y ahora vemos a este sinvergüenza emborrachándose a diario. ¡Fuera de aquí, Flamengo! La mayoría de los jugadores se están dejando la piel para ganar el Campeonato Brasileño y la Copa Libertadores, y tú solo estás perdiendo el tiempo”, criticó.

Luego de sus primeras polémicas la cuenta ‘Tudo sobre Flamengo‘ le consultó vía redes sociales a Plata para conseguir una explicación sobre lo sucedido. La respuesta de Gonzalo fue: “Mentalmente, no estoy bien en este momento, pero voy a mejorar”.

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Riesgo país de Ecuador baja a 688 puntos: presidente Daniel Noboa celebra confianza internacional

El expresidente francés Nicolas Sarkozy sale de prisión tras orden de Tribunal

VIDEO | Gonzalo Plata habría sido captado nuevamente en una discoteca de Brasil y aumenta la furia en la hinchada del Flamengo

FMI alertó sobre el modelo económico del correísmo y su impacto en Ecuador

Gobierno anuncia el traslado de reos de alta peligrosidad a la Cárcel del Encuentro, en Santa Elena

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Riesgo país de Ecuador baja a 688 puntos: presidente Daniel Noboa celebra confianza internacional

El expresidente francés Nicolas Sarkozy sale de prisión tras orden de Tribunal

VIDEO | Gonzalo Plata habría sido captado nuevamente en una discoteca de Brasil y aumenta la furia en la hinchada del Flamengo

FMI alertó sobre el modelo económico del correísmo y su impacto en Ecuador

Gobierno anuncia el traslado de reos de alta peligrosidad a la Cárcel del Encuentro, en Santa Elena

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY

Noticias en la web

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Riesgo país de Ecuador baja a 688 puntos: presidente Daniel Noboa celebra confianza internacional

El expresidente francés Nicolas Sarkozy sale de prisión tras orden de Tribunal

FMI alertó sobre el modelo económico del correísmo y su impacto en Ecuador

Gobierno anuncia el traslado de reos de alta peligrosidad a la Cárcel del Encuentro, en Santa Elena

Gobierno anuncia el traslado de reos de alta peligrosidad a la Cárcel del Encuentro, en Santa Elena

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

> Historia

> Código de Ética

> Políticas de Privacidad

> Términos y condiciones

> Derecho a Réplica

> Contáctenos

Teléfono: +593 52 933 777

redacc@lamarea.ec

> Contactos de Publicidad

> Mediakit

SOLICITAR RECTIFICACIÓN

Miembros de: AEDEP | SIP | CCREA | AER

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio,

de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio, de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

ANUNCIA AQUÍ
COMUNIDAD

1$us/mes

No te pierdas nada OFERTA RELÁMPAGO