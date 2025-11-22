Vinotinto FC pierde ante el Manta FC y es el primer club en descender a la Serie B este 2025 

El club Vinotinto FC, dirigido por el técnico argentino Gabriel Schürrer, se convirtió este sábado en el primer club en descender a la Serie B del fútbol ecuatoriano.

La pérdida de su categoría se da una fecha antes de que termine el cuadrangular de descenso, donde también compiten Manta FC, Mushuc Runa y Técnico Universitario.

Vinotinto no pudo ganar en Manta

Este sábado, Vinotinto perdió por 3-1 ante el Manta FC en el estadio Jocay, sepultando así sus esperanzas de no descender. El primer gol del cotejo llegó al minuto 41, por parte de Jostin Alman y a favor del cuadro local. Mientras que Christian Alemán amplió la ventaja al minuto 73.

Ya en los minutos adicionales, se vivieron momentos de emoción. Al 90+8, los visitantes marcaron el tanto del descuento a través de un penal. El autor fue José Lugo. A jugada seguida, Fabricio Almeida decretó el 3-1 definitivo.

Con la derrota, Vinotinto se quedó con 31 puntos en la tabla de posiciones, mientras que el Manta FC sumó 36. Mushuc Runa ahora tiene 35, tras vencer a Técnico, que se quedó con 33.

Es así, que el techo de puntos para los dirigidos de Schürrer es 34, lo que lo condena a abandonar el torneo de privilegio del fútbol nacional.

En la última fecha del cuadrangular, Vinotinto deberá medir a Mushuc Runa, en lo que para él será un partido de trámite. Mientras que Manta FC se enfrentará a Técnico Universitario. De estos partidos se definirá el segundo club descendido.

Solo un año en la Serie A

El Vinotinto del Ecuador Fútbol Club, fundado en 1992 como Cuniburo FC en Cayambe, es un equipo ecuatoriano con sede en Quito que representa a la comunidad venezolana en el país. Tras la adquisición por el empresario italo-venezolano Giovanni Di Mella en 2024, cambió su nombre para atraer a migrantes venezolanos, adoptando los colores rojo y azul de la Vinotinto nacional.

El club clasificó a la Serie A el 12 de octubre de 2024, al empatar 2-2 contra Leones FC en la última jornada de Serie B. Aseguró el ascenso directo con 18 victorias, 6 empates y 9 derrotas en 33 partidos.

Este hito marcó su debut en la élite en 2025. En el torneo de la Serie A, ‘los chamos’ tuvieron un desempeño con altos y bajos. En el arranque lograron estar como punteros durante varias fechas, sin embargo, todo cambió luego.

Así, el club deberá jugar nuevamente en la Serie B durante el 2026.