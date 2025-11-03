Violencia en Ecuador: El crimen reinvierte $1.250 millones en nuevos delitos

Los Choneros y Los Lobos lideran las actividades ilícitas en Ecuador. Operan en narcotráfico, minería ilegal, extorsiones, robos y más. Pero hay una nueva alerta: un experto dice que en el país ya hay un cártel de narcotráfico.

Reinvierten millones de dólares para cometer nuevos delitos en Ecuador

El experto en seguridad Fernando Carrión advierte que las economías criminales en Ecuador representan el 4,5 % del PIB nacional.

Carrión dice que eso equivale a aproximadamente 5.000 millones de dólares anuales. De esa cantidad, calcula que un 25%, es decir unos 1.250 millones al año, se reinvierte en delitos: compra de jueces, armas, sobornos y expansión de operaciones criminales.

Señala que esta estructura financiera fortalece la corrupción y alimenta el ciclo de violencia que mantiene al país en su punto más crítico.

Para dimensionar el impacto, Carrión compara esas cifras con los presupuestos públicos: “Si se suman los de Quito y Guayaquil, no alcanzan ni la mitad de lo que manejan estas economías ilegales”, expresa. Además, calcula que 65.000 personas trabajan directa o indirectamente para estas organizaciones. “Es un sistema con poder económico real, capaz de desafiar al Estado”, advirtió en Manavisión Plus.

El oro entra en el juego del crimen

El presidente Daniel Noboa también alertó sobre el vínculo entre la minería ilegal y el crimen organizado. En una entrevista radial señaló que “la minería ilegal es una forma de lavado” y que los grupos delictivos “no solo están metidos en drogas, sino también en la minería ilegal”.

Según el mandatario, “se está evidenciando la conexión entre la minería ilegal, el narcotráfico y el tráfico de combustibles con figuras políticas”. Para Noboa, esta triple alianza criminal explica por qué la violencia persiste incluso cuando se capturan cabecillas.

Noboa precisó que el precio del oro ha alcanzado valores “históricamente altos”. Varias semanas superó los 4.100 dólares la onza. Recordó que cuando llegó a la presidencia la onza estaba en 1.700 dólares aproximadamente. Esa rentabilidad, dijo, “es impresionante” y convierte al metal en un negocio “casi igual o igual de rentable que la droga”.

Un cártel en Ecuador

En Ecuador hay otra lectura que preocupa. Mario Pazmiño, exjefe de Inteligencia militar, dice que tres bandas: Los Chone Killers, Los Lobos y Los Tiguerones se han unido para formar un cártel, lo que significa que han alcanzado dos niveles superiores al de los grupos que aún operan como megabandas.

El exjefe de Inteligencia señala que el nuevo cártel ecuatoriano se llama Nueva Generación. El experto dijo a medios nacionales, que el cártel existe desde hace varios años, pero nadie le prestó mucha atención.

Su nombre aparecía en rótulos y pancartas dentro de la Penitenciaría. Incluso, según la Inteligencia, hubo hechos atribuidos a ellos en Manta que pasaron desapercibidos.

Pazmiño menciona que el cártel Nueva Generación no tendría un solo líder, sino que respondería a varias cabezas.

Los cárteles, según Pazmiño, son más poderosos y pueden ser más violentos.

Sanciones de Estados Unidos

Además, según Pazmiño, Los Choneros, Los Lobos y Los Tiguerones alcanzaron la categoría de microcárteles y ya operan internacionalmente con presencia en Colombia, Perú y Chile. También tienen alianzas con cárteles mexicanos.

Estados Unidos ha sancionado a Los Choneros y Los Lobos, mediante el Departamento del Tesoro; bloqueó activos en ese país y prohíbe transacciones con ciudadanos estadounidenses. (13).