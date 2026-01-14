Violencia en el Guasmo Sur obliga a escuelas a suspender clases presenciales

La violencia armada en el Guasmo Sur, en Guayaquil, ha provocado la suspensión de clases presenciales, la reducción drástica de asistencia escolar y el confinamiento voluntario de familias, tras registrarse múltiples balaceras en menos de una semana.

Desde el viernes 9 de enero, María, habitante del Guasmo Sur, decidió no enviar a su hijo a la escuela ante el temor generado por los constantes enfrentamientos armados. Como ella, cientos de familias han optado por permanecer en sus viviendas para resguardarse de los disparos que, según relatan moradores, se escuchan a cualquier hora del día.

La tarde de este lunes 12 de enero, María caminaba junto a su hijo por un callejón del sector, tomados de la mano y con dirección a su casa. Un trayecto cotidiano que ahora se realiza con precaución y miedo, reflejo del clima de inseguridad que atraviesa el barrio.

En este contexto, la unidad educativa donde estudia el menor notificó a los padres de familia que, por motivos de seguridad, las clases pasarían a modalidad virtual, decisión que también fue adoptada por otros planteles del sector.

Clases suspendidas y temor entre moradores

Madres de familia confirmaron que al menos cinco instituciones educativas del Guasmo suspendieron las clases presenciales debido a la falta de garantías de seguridad. Un director de un plantel del sector indicó que este lunes apenas entre dos y tres estudiantes asistieron por aula, reflejando el impacto directo de la violencia en la educación.

Videos difundidos en redes sociales muestran escenas de disparos y presencia armada, que los moradores califican como una situación “insostenible”. En menos de una semana se han registrado al menos tres balaceras, tanto en horas de la tarde como de la noche.

Una vecina relató que los disparos se escuchan desde el 6 de enero y que las balas han llegado a atravesar paredes. “No se puede ni dormir. Tuve que cambiarme de cuarto para poder descansar. Es mejor prevenir”, señaló.

Hechos violentos recientes en el sector

El hecho más reciente se registró la tarde de este lunes en la avenida Las Esclusas, en el Guasmo Central, donde al menos tres personas murieron baleadas. De forma preliminar, se conoció que una falleció y las otras dos fueron trasladadas a una casa de salud.

Este ataque se suma a otro ocurrido la mañana del domingo 11 de enero, cerca de la maternidad del Guasmo, que quedó registrado en cámaras de seguridad. Las imágenes muestran a varios sujetos vestidos de negro portando armas largas, mientras se escuchan detonaciones de forma reiterada.

Tras ese hecho, la Policía Nacional ejecutó un operativo que permitió la incautación de armas de fuego y la detención de varios sujetos, presuntamente vinculados con el ataque armado.

Presencia policial y contexto del conflicto

La tarde de este lunes, los alrededores del cuartel policial del Guasmo Sur permanecían acordonados, con al menos tres calles cerradas mediante cercos metálicos. En el interior se mantenía personal policial, luego de que se reportara el hallazgo de un panfleto extorsivo en las inmediaciones.

Cerca de las 17:00, un helicóptero de la Policía Nacional sobrevoló el sector como parte de un operativo de control y vigilancia. Fuentes policiales señalaron que la escalada de violencia estaría relacionada con una disputa entre bandas delictivas, entre ellas Los Lagartos, Mafia 18 y Los Choneros.

Este conflicto se habría intensificado tras el asesinato de alias Marino, presunto cabecilla de Los Lagartos, ocurrido días atrás en una cancha de Mocolí, en Samborondón. Mientras tanto, la población del Guasmo Sur permanece en alerta, a la espera de medidas que permitan restablecer la seguridad y retomar la normalidad (12).